مقتل صاحب كاراج في بلدة بطشاي - بعبدا على يد عامل سوري لديه

يشهد محيط بلدة بطشاي في قضاء بعبدا انتشارا كثيفاً للجيش وذلك إثر مقتل صاحب أحد الكاراجات على يد أحد العاملين لديه من الجنسية السورية.



وفي التفاصيل، قتل شابّ من التابعية السورية يعمل في كاراج، صاحب الكاراج حكمت الحدشيتي، بعد أن ضربه بمطرقة على رأسه إثر خلاف بينهما، ثمّ سرق الشاب السوري محفظة الحدشيتي وسيّارته وفرّ.



وأفادت المعلومات للوكالة الوطنية للاعلام بأن الحادثة أثارت حالة غضب في المنطقة، وقد قطع أهالي الطريق ما استدعى تدخل الجيش لضبط الوضع ومنع أي توترات إضافية.