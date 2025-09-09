الأخبار
عون يشدّد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك خلال لقائه المندلاوي والوفد البرلماني الآسيوي – الإفريقي

أخبار لبنان
2025-09-09 | 10:22
مشاهدات عالية
0min
عون يشدّد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك خلال لقائه المندلاوي والوفد البرلماني الآسيوي – الإفريقي

تداول رئيس الجمهورية جوزاف عون  مع رئيس المجلس البرلماني الآسيوي – الإفريقي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي السيد محسن المندلاوي، والوفد البرلماني المرافق، في نتائج المؤتمر الأول للمجلس البرلماني الآسيوي – الإفريقي الذي انعقد في مقر مجلس النواب في بيروت، إضافةً إلى عدد من القضايا الراهنة في ضوء التطورات التي تشهدها دول المنطقة.

وخلال اللقاء، شدّد الرئيس عون على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.

أخبار لبنان

يشدّد

أهمية

تعزيز

العمل

العربي

المشترك

لقائه

المندلاوي

والوفد

البرلماني

الآسيوي

الإفريقي

