نائب رئيس مجلس النواب الإيراني أكد من عين التينة ضرورة عدم تدخل أي طرف أجنبي بالشؤون الداخلية اللبنانية

بحث نائب رئيس مجلس النواب الايرانيّ مع الرئيس نبيه بري الاوضاع في لبنان والمنطقة.



وأكد المسؤول الايرانيّ، في عين التينة، ضرورة عدم تدخل أي طرف اجنبيّ في الشؤون الداخلية اللبنانية.