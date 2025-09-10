الأخبار
نائب رئيس مجلس النواب الإيراني أكد من عين التينة ضرورة عدم تدخل أي طرف أجنبي بالشؤون الداخلية اللبنانية
أخبار لبنان
2025-09-10 | 08:19
أخبار لبنان
2025-09-10 | 08:19
شارك
شارك
شارك
نائب رئيس مجلس النواب الإيراني أكد من عين التينة ضرورة عدم تدخل أي طرف أجنبي بالشؤون الداخلية اللبنانية
0
min
نائب رئيس مجلس النواب الإيراني أكد من عين التينة ضرورة عدم تدخل أي طرف أجنبي بالشؤون الداخلية اللبنانية
بحث نائب رئيس مجلس النواب الايرانيّ مع الرئيس نبيه بري الاوضاع في لبنان والمنطقة.
وأكد المسؤول الايرانيّ، في عين التينة، ضرورة عدم تدخل أي طرف اجنبيّ في الشؤون الداخلية اللبنانية.
10:32
ولي العهد السعودي: المملكة ترفض هجوم إسرائيل على الدوحة
آخر الأخبار
10:32
ولي العهد السعودي: المملكة ترفض هجوم إسرائيل على الدوحة
0
آخر الأخبار
10:32
قوى الأمن: حسابا "إنستغرام" و"X" تعرضا للإختراق وقد تمت إستعادتهما بجهود الفرق التقنية المختصة في شعبة المعلومات والتحقيق جار لتحديد هوية المتورطين
آخر الأخبار
10:32
قوى الأمن: حسابا "إنستغرام" و"X" تعرضا للإختراق وقد تمت إستعادتهما بجهود الفرق التقنية المختصة في شعبة المعلومات والتحقيق جار لتحديد هوية المتورطين
0
أخبار دولية
10:30
موسكو تتهم بولندا بنشر "خرافات" عن خرق مسيرات مجالها الجوي بهدف تصعيد نزاع أوكرانيا
أخبار دولية
10:30
موسكو تتهم بولندا بنشر "خرافات" عن خرق مسيرات مجالها الجوي بهدف تصعيد نزاع أوكرانيا
0
أخبار لبنان
10:28
وزير العدل استقبل وفدا من مكتب التعاون الروسي - اللبناني
أخبار لبنان
10:28
وزير العدل استقبل وفدا من مكتب التعاون الروسي - اللبناني
أخبار لبنان
10:28
وزير العدل استقبل وفدا من مكتب التعاون الروسي - اللبناني
أخبار لبنان
10:28
وزير العدل استقبل وفدا من مكتب التعاون الروسي - اللبناني
0
أخبار لبنان
09:49
الوزير الحاج دشّن مركز بيانات ألفا الجديد: سيشهد قطاع الاتصالات والخليوي نقلة نوعية
أخبار لبنان
09:49
الوزير الحاج دشّن مركز بيانات ألفا الجديد: سيشهد قطاع الاتصالات والخليوي نقلة نوعية
0
أخبار لبنان
09:39
رئيس "الكتائب" إلتقى السفير القطري واستنكر العدوان الإسرائيلي على الدوحة
أخبار لبنان
09:39
رئيس "الكتائب" إلتقى السفير القطري واستنكر العدوان الإسرائيلي على الدوحة
0
أخبار لبنان
09:21
بدء تسلم محصول التبغ في مركز الريجي - النبطية
أخبار لبنان
09:21
بدء تسلم محصول التبغ في مركز الريجي - النبطية
آخر الأخبار
2025-08-18
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لإنشاء "هيكل أمني جديد"
آخر الأخبار
2025-08-18
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لإنشاء "هيكل أمني جديد"
0
أخبار لبنان
2025-09-08
بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها
أخبار لبنان
2025-09-08
بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها
0
أخبار لبنان
2025-05-05
10 محاضر ضبط في بلدات شرق صيدا وصور بسبب عدم الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة
أخبار لبنان
2025-05-05
10 محاضر ضبط في بلدات شرق صيدا وصور بسبب عدم الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة
0
أمن وقضاء
2025-08-16
بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات في سن الفيل
أمن وقضاء
2025-08-16
بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات في سن الفيل
أخبار لبنان
08:19
نائب رئيس مجلس النواب الإيراني أكد من عين التينة ضرورة عدم تدخل أي طرف أجنبي بالشؤون الداخلية اللبنانية
أخبار لبنان
08:19
نائب رئيس مجلس النواب الإيراني أكد من عين التينة ضرورة عدم تدخل أي طرف أجنبي بالشؤون الداخلية اللبنانية
0
آخر الأخبار
07:49
الافراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المخطوفة في العراق... صفقة قد تشمل الافراج عن ايرانيين ولبنانيين وعراقيين
آخر الأخبار
07:49
الافراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المخطوفة في العراق... صفقة قد تشمل الافراج عن ايرانيين ولبنانيين وعراقيين
0
أخبار لبنان
07:03
رئيس اتحاد أبناء العشائر العربية شدد على أهمية تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
07:03
رئيس اتحاد أبناء العشائر العربية شدد على أهمية تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة
0
أخبار دولية
06:52
إيران: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يسمح حاليا بدخول المفتشين الى المواقع النووية
أخبار دولية
06:52
إيران: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يسمح حاليا بدخول المفتشين الى المواقع النووية
0
أخبار دولية
06:47
فون دير لايين تندد بالانتهاك الروسي "المتهوّر وغير المسبوق" للمجال الجوي البولندي
أخبار دولية
06:47
فون دير لايين تندد بالانتهاك الروسي "المتهوّر وغير المسبوق" للمجال الجوي البولندي
0
أخبار دولية
06:17
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية"
أخبار دولية
06:17
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية"
0
أخبار دولية
03:34
نتنياهو: الاستهداف في قطر أتى عَقِبَ الهجماتِ التي شُنَّت في الضفة الغرببة
أخبار دولية
03:34
نتنياهو: الاستهداف في قطر أتى عَقِبَ الهجماتِ التي شُنَّت في الضفة الغرببة
0
أخبار لبنان
03:27
وزير الداخلية من بعبدا: التعاون كامل ومستمر مع الدول العربية والصديقة في موضوع مكافحة المخدرات
أخبار لبنان
03:27
وزير الداخلية من بعبدا: التعاون كامل ومستمر مع الدول العربية والصديقة في موضوع مكافحة المخدرات
0
أخبار دولية
02:45
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
أخبار دولية
02:45
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
2
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
3
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
4
أمن وقضاء
04:41
تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب
أمن وقضاء
04:41
تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب
5
أخبار لبنان
02:14
الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي
أخبار لبنان
02:14
الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي
6
أمن وقضاء
06:27
بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا
أمن وقضاء
06:27
بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا
7
خبر عاجل
15:21
قطر لمجلس الأمن الدولي: لن نتسامح مع هذا "السلوك الإسرائيلي المتهور" والاضطراب المستمر للأمن الإقليمي
خبر عاجل
15:21
قطر لمجلس الأمن الدولي: لن نتسامح مع هذا "السلوك الإسرائيلي المتهور" والاضطراب المستمر للأمن الإقليمي
8
أخبار لبنان
12:55
الرئيس عون في اتصال مع أمير قطر: ندين الاعتداء الإسرائيلي ونقف إلى جانب الدوحة وشعبها
أخبار لبنان
12:55
الرئيس عون في اتصال مع أمير قطر: ندين الاعتداء الإسرائيلي ونقف إلى جانب الدوحة وشعبها
