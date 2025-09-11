كنعان من بعبدا: ودائع الناس حقوق لا يمكن أن تتجزأ

اعتبر النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "الاصلاح المالي ليس شعاراً في زمن الانتخابات، بل عمل متواصل لتأمين الحقوق والشفافية والمحاسبة، وكما أن السيادة من دون تجزئة فودائع الناس حقوق لا يمكن أن تتجزأ".



وقال: "الدولة تحمي الجميع والمصلحة بتفعيلها وجودية والاتحاد خلف هذا الهدف هو الطريق لحماية لبنان في ظلّ مرحلة الزلازل الكبيرة اقليمياً ودولياً".