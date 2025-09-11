معلومات للـLBCI :لودريان يُؤكّد من بعبدا أن مؤتمر دعم الجيش أولوية وانطباعاته "إيجابية" بعد لقائه الموفد السعودي

اطّلع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على الأوضاع في لبنان وفي الجنوب، في أعقاب ترحيب مجلس الوزراء بخطة الجيش.وأكد لودريان أنّ التحضيرات متواصلة لعقد مؤتمر دعم الجيش، الذي يُشكّل أولوية في المرحلة المقبلة.أما في ما يتعلّق بلقائه مع الموفد السعودي يزيد بن فرحان، فقد أبلغ لودريان الجانب اللبناني أنّه خرج من الاجتماع بانطباعات إيجابية، بحسب معلومات للـLBCI.