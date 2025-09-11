شحادة يحث النواب على تعجيل إقرار قانون الجمهورية الرقمية: خطوة نحو المستقبل

شدد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، على" أهمية إقرار قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، واصفًا الخطوة بأنها "تحوّل نوعي في مسار الإدارة العامة، واستثمار مباشر في مستقبل لبنان واقتصاده الرقمي".



وأوضح شحادة في خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة بيروت الرقمية، أن "هذه الوزارة هي الأولى التي تنشأ منذ 32 عاماً، وشاء القدر ان تكون المهجرين هي الوزارة التي أنشئت في العام 1993 وأنا أتولّى الوزارتين، والمهمة اليوم هي إقفال وزارة واكبت حقبة أليمة من تاريخ اللبنانيين، وإنشاء أخرى تكون منصة لبناء مستقبل أفضل لأولادنا".



وقال: "هذا الأمر لا يُعدّ مجرد تعديل إداري، بل قرار استراتيجي يعكس إرادة سياسية واضحة لتوجيه البلاد نحو التحوّل الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا".



وأكد شحادة "أهمية التكامل بين وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعديد من الوزارات خصوصاً وزارتي الدولة لشؤون التنمية الإدارية والاتصالات"، معتبراً أن "التعاون بين الوزارات سيكون أساسيًا في تسريع التحول الرقمي للإدارة العامة، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين، بحسب مهام كل وزارة".



وفي السياق، توجّه بـ"دعوة صادقة إلى النواب، ولاسيما الأصدقاء الداعمين لمسار الإصلاح للإسراع في دراسة القانون وإقراره في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإطلاق عمل الوزارة بشكل كامل ومؤسسي".



كما أشار شحادة إلى أن" الوزارة الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تحفيز النمو وخلق فرص العمل من خلال دعم الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير بيئة رقمية آمنة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.



ولفت الى أن الوزارة ستكون "منصة لتكامل الجهود الوطنية نحو التحوّل الرقمي الشامل، وتمثيل لبنان في المبادرات الدولية الخاصة بالتكنولوجيا الأخلاقية والذكاء الاصطناعي المسؤول".

