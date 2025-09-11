الأخبار
نزار هاني يفتتح معرض Agri Lebanon 2025: محطة تاريخية للزراعة اللبنانية
أخبار لبنان
2025-09-11 | 15:19
نزار هاني يفتتح معرض Agri Lebanon 2025: محطة تاريخية للزراعة اللبنانية
بمشاركة نحو 3000 مزارع وفاعل في القطاع، افتتح وزير الزراعة نزار هاني معرض Agri Lebanon 2025 في "بيروت هول"، بحضور رسمي وسياسي واقتصادي بارز، تقدّمه وزراء الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، المهجرين وشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، والعمل محمد حيدر، إلى جانب رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب أيوب حميد، والنائب إلياس حنكش، وعدد من المديرين العامين ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة، وممثلي المؤسسات الدولية، والصناعيين، والنقابات الزراعية، والمزارعين، وحشد من المهتمين بالقطاع الزراعي.
وبعد النشيد الوطني، توالت الكلمات الترحيبية حيث تحدث المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، منوهًا بأهمية هذا الحدث في تعزيز موقع لبنان الزراعي.
كما ألقى النائب أيوب حميد كلمة أثنى فيها على تنظيم المعرض، موجهًا التحية لوزير الزراعة على جهوده المتواصلة في دعم المزارعين.
وأكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة التكامل بين الابتكار التكنولوجي ووزارة الزراعة، مشددا على أن مستقبل الزراعة لن يكون إلا من خلال إدماج التقنيات الذكية.
أما وزير العمل محمد حيدر فأعلن أن مشروع الضمان الاجتماعي للمزارعين أصبح في طريقه إلى الإقرار، معتبرًا أن ذلك يشكل خطوة نوعية لحماية المزارع اللبناني.
وفي كلمة له، أعرب وزير الزراعة عن فخره بافتتاح النسخة الأولى من معرض Agri Lebanon 2025، واصفًا إياه بـ"المحطة التاريخية في مسيرة الزراعة اللبنانية"، حيث يلتقي العلم بالتجربة، والابتكار بطموح المزارع.
وقال هاني: "هذا المعرض هو صورة لبنان الذي يواجه التحديات بالعلم، ويحوّل الأزمات إلى فرص. هنا نجتمع حول أحدث التقنيات الزراعية من أنظمة ريّ موفرة للمياه، إلى الزراعة الدقيقة، والحلول الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، لنثبت أن الزراعة اللبنانية قادرة على النهوض مجددًا".
وأوضح أن وزارة الزراعة ماضية في تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة التي ترتكز على رؤية شاملة، وتشمل إعداد الخارطة الزراعية الوطنية، تطوير السجل الرقمي للمزارعين، تفعيل الزراعة التعاقدية وربط المزارع بالأسواق، تشجيع الزراعة العضوية والذكية، وتعزيز الدبلوماسية الزراعية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية.
وأضاف: "إن معرض Agri Lebanon ليس مجرد منصة عرض، بل مختبر حي للتعاون بين المزارعين، الجامعات، الشركات الناشئة، والمؤسسات الدولية، وهو نقطة انطلاق نحو زراعة حديثة تشكّل ركيزة للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وحماية التوازن البيئي والاجتماعي في لبنان".
وبعد الكلمات، قصّ وزير الزراعة نزار هاني شريط الافتتاح، وجال مع الوزراء والنواب والوفود المشاركة على أقسام المعرض التي عرضت أحدث التقنيات الزراعية، كما شهدت الصالات الجانبية اجتماعات وورش عمل متخصصة جمعت خبراء الزراعة والمزارعين والشركات العارضة.
ويستمر معرض Agri Lebanon 2025 على مدى أيام، ليشكّل مساحة تلاقي علمية واقتصادية وزراعية، تفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الزراعي اللبناني نحو مزيد من الابتكار والاستدامة.
أخبار لبنان
نزار هاني
معرض
Agri Lebanon 2025
زراعة
