نزار هاني يفتتح معرض Agri Lebanon 2025: محطة تاريخية للزراعة اللبنانية

بمشاركة نحو 3000 مزارع وفاعل في القطاع، افتتح وزير الزراعة نزار هاني معرض Agri Lebanon 2025 في "بيروت هول"، بحضور رسمي وسياسي واقتصادي بارز، تقدّمه وزراء الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، المهجرين وشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، والعمل محمد حيدر، إلى جانب رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب أيوب حميد، والنائب إلياس حنكش، وعدد من المديرين العامين ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة، وممثلي المؤسسات الدولية، والصناعيين، والنقابات الزراعية، والمزارعين، وحشد من المهتمين بالقطاع الزراعي.



وبعد النشيد الوطني، توالت الكلمات الترحيبية حيث تحدث المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، منوهًا بأهمية هذا الحدث في تعزيز موقع لبنان الزراعي.



كما ألقى النائب أيوب حميد كلمة أثنى فيها على تنظيم المعرض، موجهًا التحية لوزير الزراعة على جهوده المتواصلة في دعم المزارعين.



وأكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة التكامل بين الابتكار التكنولوجي ووزارة الزراعة، مشددا على أن مستقبل الزراعة لن يكون إلا من خلال إدماج التقنيات الذكية.



أما وزير العمل محمد حيدر فأعلن أن مشروع الضمان الاجتماعي للمزارعين أصبح في طريقه إلى الإقرار، معتبرًا أن ذلك يشكل خطوة نوعية لحماية المزارع اللبناني.