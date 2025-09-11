الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نزار هاني يفتتح معرض Agri Lebanon 2025: محطة تاريخية للزراعة اللبنانية

أخبار لبنان
2025-09-11 | 15:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نزار هاني يفتتح معرض Agri Lebanon 2025: محطة تاريخية للزراعة اللبنانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
نزار هاني يفتتح معرض Agri Lebanon 2025: محطة تاريخية للزراعة اللبنانية

بمشاركة نحو 3000 مزارع وفاعل في القطاع، افتتح وزير الزراعة نزار هاني معرض Agri Lebanon 2025 في "بيروت هول"، بحضور رسمي وسياسي واقتصادي بارز، تقدّمه وزراء الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، المهجرين وشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، والعمل محمد حيدر، إلى جانب رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب أيوب حميد، والنائب إلياس حنكش، وعدد من المديرين العامين ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة، وممثلي المؤسسات الدولية، والصناعيين، والنقابات الزراعية، والمزارعين، وحشد من المهتمين بالقطاع الزراعي.

وبعد النشيد الوطني، توالت الكلمات الترحيبية حيث تحدث المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، منوهًا بأهمية هذا الحدث في تعزيز موقع لبنان الزراعي. 

كما ألقى النائب أيوب حميد كلمة أثنى فيها على تنظيم المعرض، موجهًا التحية لوزير الزراعة على جهوده المتواصلة في دعم المزارعين.

وأكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة التكامل بين الابتكار التكنولوجي ووزارة الزراعة، مشددا على أن مستقبل الزراعة لن يكون إلا من خلال إدماج التقنيات الذكية. 

أما وزير العمل محمد حيدر فأعلن أن مشروع الضمان الاجتماعي للمزارعين أصبح في طريقه إلى الإقرار، معتبرًا أن ذلك يشكل خطوة نوعية لحماية المزارع اللبناني.
 

وفي كلمة له، أعرب وزير الزراعة عن فخره بافتتاح النسخة الأولى من معرض Agri Lebanon 2025، واصفًا إياه بـ"المحطة التاريخية في مسيرة الزراعة اللبنانية"، حيث يلتقي العلم بالتجربة، والابتكار بطموح المزارع.

وقال هاني: "هذا المعرض هو صورة لبنان الذي يواجه التحديات بالعلم، ويحوّل الأزمات إلى فرص. هنا نجتمع حول أحدث التقنيات الزراعية من أنظمة ريّ موفرة للمياه، إلى الزراعة الدقيقة، والحلول الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، لنثبت أن الزراعة اللبنانية قادرة على النهوض مجددًا".

وأوضح أن وزارة الزراعة ماضية في تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة التي ترتكز على رؤية شاملة، وتشمل إعداد الخارطة الزراعية الوطنية، تطوير السجل الرقمي للمزارعين، تفعيل الزراعة التعاقدية وربط المزارع بالأسواق، تشجيع الزراعة العضوية والذكية، وتعزيز الدبلوماسية الزراعية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية.

وأضاف: "إن معرض Agri Lebanon ليس مجرد منصة عرض، بل مختبر حي للتعاون بين المزارعين، الجامعات، الشركات الناشئة، والمؤسسات الدولية، وهو نقطة انطلاق نحو زراعة حديثة تشكّل ركيزة للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وحماية التوازن البيئي والاجتماعي في لبنان".


وبعد الكلمات، قصّ وزير الزراعة نزار هاني شريط الافتتاح، وجال مع الوزراء والنواب والوفود المشاركة على أقسام المعرض التي عرضت أحدث التقنيات الزراعية، كما شهدت الصالات الجانبية اجتماعات وورش عمل متخصصة جمعت خبراء الزراعة والمزارعين والشركات العارضة.

ويستمر معرض Agri Lebanon 2025 على مدى أيام، ليشكّل مساحة تلاقي علمية واقتصادية وزراعية، تفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الزراعي اللبناني نحو مزيد من الابتكار والاستدامة.
 

أخبار لبنان

نزار هاني

معرض

Agri Lebanon 2025

زراعة

LBCI التالي
معلومات للـLBCI :لودريان يُؤكّد من بعبدا أن مؤتمر دعم الجيش أولوية وانطباعاته "إيجابية" بعد لقائه الموفد السعودي
"الأشغال" أنجزت إنارة أنفاق المطار بتمويل من MEA ضمن مشروع "لبنان على السكة"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-03

عيسى الخوري والزعني يعلنان عن تنظيم "معرض الصناعة اللبنانية 2025"

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-03

وزير الصناعة: تنظيم "معرض الصناعات اللبنانية 2025"

LBCI
فنّ
2025-07-04

"ديوانية حب" بتوقيع جاهدة وهبه تفتتح مهرجانات بيت الدين 2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-03

معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:14

سلام: منحة للعسكريين شهريًا وروكز: الواقع لا يحتمل الانتظار

LBCI
أخبار لبنان
07:05

الرئيس عون إستقبل ميناسيان وتسلم دعوة لحضور قداس إعلان قداسة المطران مالويان في الفاتيكان

LBCI
أخبار لبنان
06:58

نقيب الأطباء زار كركي: توافق على تخفيض الغرامات ووقف حجز ممتلكات المتخلفين عن دفع الاشتراكات

LBCI
أخبار لبنان
06:44

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور وعد سلام بوضع لبنان على خارطة استثماراته الخارجية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-23

وزارة الخارجية البريطانية: رحلة جوية غادرت إسرائيل وعلى متنها مواطنون بريطانيون

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-10

تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-18

الجزيرة نقلا عن ترامب: أنهيت 6 حروب في 6 أشهر فقط ودمرت المنشآت النووية الإيرانية

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-13

عودة: صلاتنا أن يكون اللبنانيون تعلموا من دروس الماضي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في لبنان... جيلٌ كامل بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

Iphone 17... حديث الساعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خلية لحزب الله في سوريا والحزب ينفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بعد مورغان اورتاغوس... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت وهذا ما قاله للمسؤولين

LBCI
أخبار دولية
13:22

المساعدات الاميركية للجيش والتصعيد الاسرائيلي في الميدان... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:50

جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها

LBCI
أخبار لبنان
12:38

اللبنانية الأولى خلال جولة جنوبية مع رندة بري: الفرحة ستعود الى الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
13:38

ينشطان بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية... ومفرزة استقصاء جبل لبنان تُلقي القبض عليهما

LBCI
اقتصاد
02:24

إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال

LBCI
حال الطقس
01:53

الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
12:02

تدابير سير يومَي الجمعة والسبت على أوتوستراد المدفون - نهر إبراهيم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More