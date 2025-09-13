الأخبار
LBCI
LBCI

إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم

أخبار لبنان
2025-09-13 | 04:11
مشاهدات عالية
إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم
0min
إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم

أخبار لبنان

محلاً

أوتوستراد

جونيه...

والبلدية

تُمهل

الباقين

لتسوية

أوضاعهم

انتهاء المرحلة الرابعة من تسليم السلاح في مخيّم البداوي.. ابو عرب للـLBCI: السلاح الثقيل قد سُلّم
المرحلة الرابعة: تسليم شحنات السلاح في مخيم البداوي الى الجيش اللبناني
LBCI
خبر عاجل
06:17

مراد: ندين العدوان على دولة قطر الشقيقة ونحذر من خطر المشروع الإسرائيلي على الأمن القومي العربي

LBCI
خبر عاجل
06:16

مراد خلال افتتاح مركز الغد الصحي في البقاع: للتمسك باتفاق الطائف كمرجعية وطنية جامعة والمطالبة بتطبيقه كاملاً بما فيه من إصلاحات

LBCI
آخر الأخبار
06:13

حريق كبير في جبل سير في رشميا - قضاء عاليه ومناشدات للجيش اللبناني لمؤازرة الدفاع المدني في عملية الإخماد

LBCI
آخر الأخبار
06:12

مراد خلال افتتاح مركز الغد الصحي في البقاع: المركز خطوة عملية في مسار التنمية المتوازنة ورسالة بأن المنطقة ليست هامشية

LBCI
أخبار لبنان
06:04

تدابير سير إلحاقية بمناسبة إقامة ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية السابق بشير الجميّل في الأشرفية بتاريخ 14-9-2025

LBCI
أخبار لبنان
05:26

توقيفات لمفرزة استقصاء جبل لبنان بجرم مخدّرات في بئر حسن والحدت

LBCI
أخبار لبنان
05:23

مخزومي: إقرار مشروع قانون إنشاء وزارة للتكنولوجيا خطوة استراتيجية نحو بناء بنية رقمية حديثة

LBCI
أخبار لبنان
05:19

الرئيس عون في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: المبادئ التي ضحى من اجلها باتت ثوابت وطنية لجميع اللبنانيين

LBCI
اسرار
23:26

أسرار الصحف 13-09-2025

LBCI
صحف اليوم
01:27

جنبلاط يقرن القول بالفعل... حراك لـ"التقدمي" ولجنة تحقيق في السويداء خلال أيام (الأنباء الالكترونية)

LBCI
منوعات
06:00

من الشمندر إلى الماسكارا... هكذا يمكنكم إزالة أصعب البقع من ملابسكم بسهولة!

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-06

الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
04:13

انتهاء المرحلة الرابعة من تسليم السلاح في مخيّم البداوي.. ابو عرب للـLBCI: السلاح الثقيل قد سُلّم

LBCI
أخبار لبنان
04:11

إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:06

المرحلة الرابعة: تسليم شحنات السلاح في مخيم البداوي الى الجيش اللبناني

LBCI
أخبار دولية
15:15

الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

زيادة إيرادات الجمارك ممكنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

العين على مخيمي عين الحلوة والبداوي... فهل يسلم المزيد من السلاح الفلسطيني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

جنبلاط على خط التحقيقات الدولية في السويداء.. ولجنة أممية قريباً في المحافظة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو

LBCI
أمن وقضاء
09:04

تدابير سير لمدّة أسبوع بسبب أعمال تنظيف جدران نفق شكّا

LBCI
أمن وقضاء
01:02

الجيش يوقف سفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية

LBCI
حال الطقس
02:34

طقس مستقر يتحوّل الى خريفيّ مع أمطار محلية مطلع الأسبوع

LBCI
أخبار دولية
08:48

أبو فاعور للـLBCI: لجنة تحقيق دولية ستصل إلى السويداء وسلّمنا باسم وليد جنبلاط رسالتين

LBCI
أمن وقضاء
04:26

الجيش ينشر تفاصيل إحباط محاولة السفينة HAWK III مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية: توقيف 22 شخصًا على متنها وإصابة 3 عسكريين أثناء العملية

LBCI
صحف اليوم
00:58

إطلاق تسوركوف فاجأ لبنان... وغموض يكتنف مصير أمهز (الشرق الأوسط)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل

LBCI
خبر عاجل
08:09

مصرف لبنان المركزيّ: احتياطيات لبنان من النقد الأجنبيّ باستثناء الذهب ارتفعت إلى 11.3 مليار دولار حتى منتصف 2025

