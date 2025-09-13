قوات الأمن الوطني الفلسطيني تسلّم دفعات جديدة من السلاح للجيش اللبناني في إطار الشراكة الفلسطينية–اللبنانية

أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، المقدم عبد الهادي الأسدي، أن قوات الأمن الوطني استكملت اليوم السبت الموافق ١٣ ايلول ٢٠٢٥ عملية تسليم دفعات جديدة من السلاح الفلسطيني، التابع لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية حيث جرى تسليم خمس شاحنات من مخيم عين الحلوة وثلاث شاحنات من مخيم البداوي إلى الجيش اللبناني.



وأكد المقدم الأسدي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبيان المشترك الصادر عن سيادة الرئيس محمود عباس وفخامة الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها.



وختم المقدم الأسدي بالتأكيد على أن هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة الفلسطينية – اللبنانية، وتجسّد الحرص المشترك على ترسيخ الأمن والاستقرار وصون العلاقات الأخوية بين الشعبين.