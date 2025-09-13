الأخبار
الخارجية القطرية: قمة عربية إسلامية طارئة الاثنين في الدوحة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر

أخبار لبنان
2025-09-13 | 04:55
الخارجية القطرية: قمة عربية إسلامية طارئة الاثنين في الدوحة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر

 أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري أن الدوحة "ستستضيف بعد غد الاثنين، القمة العربية الإسلامية الطارئة، والتي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة".

وقال الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "القمة ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي سينعقد يوم غد الأحد".

وأكد أن" انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت، له عدة معان ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقار سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".

أخبار لبنان

القطرية:

عربية

إسلامية

طارئة

الاثنين

الدوحة

العدوان

الإسرائيلي

