مخزومي: إقرار مشروع قانون إنشاء وزارة للتكنولوجيا خطوة استراتيجية نحو بناء بنية رقمية حديثة

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس": "إقرار مشروع قانون إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء يشكّل خطوة استراتيجية نحو بناء بنية رقمية حديثة، وخلق فرص عمل تواكب العصر. على مجلس النواب إقرار هذا المشروع سريعًا لمنح لبنان فرصة حقيقية للنهوض وللتأسيس لجمهورية رقمية تليق بطموحات أبنائه".