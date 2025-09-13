الأخبار
النائب جنبلاط إلتقى الأباتي سمعان وعرض مع وفود مطالب وإحتياجات خدماتية وحياتية
أخبار لبنان
2025-09-13 | 08:38
النائب جنبلاط إلتقى الأباتي سمعان وعرض مع وفود مطالب وإحتياجات خدماتية وحياتية
التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في قصر المختارة اليوم الأباتي سمعان أبو عبدو منسق مكتب راعويّة الزواج والعائلة في الدائرة البطريركية المارونية مع وفد مرافق. كما التقى عضو الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات الدكتورة ديانا ابي غانم، لشكره على ثقته واهتمامه بشخصها.
وفي اطار استقبالات السبت الاسبوعية، التقى النائب جنبلاط وفودًا اهلية وبلدية من مناطق عدة، عرضت له قضاياها الخدماتية والإنمائية والحياتية واحتياجاتها العامة الملحة، بحضور النواب: اكرم شهيب، هادي ابو الحسن، وائل ابو فاعور وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.
ومن ابرز الوفود التي زارته على التوالي: "نادي الليونز" في منطقة جبل محسن (طرابلس)، وفدًا من منطقة الضنية (الشمال)، ضم رئيس بلدية بيت حاويك وليد ناصر، والمخاتير خالد ناصر وجمال ناصر وعبد ناصر برفقة وفد اهلي، لعرض مسائل متعلقة بالبلدة والمنطقة، وفدًا من بلدة الفوارة ضم المجلسين البلدي والاختياري، وتحدث باسمه رئيس البلدية جورج ايليا والمختار جوزيف طانيوس، وفدًا من مجدلبعنا ضم المجلسين البلدي والاختياري وتحدث باسمه رئيس البلدية امين عبد الخالق والمختارين جواد عبد الخالق ومازن عبد الخالق.
والتقى النائب جنبلاط في الاطار الخدماتي ومتطلبات البلدات والمجتمع ايضًا وفدًا من بلدة باتر الشوف تحدث باسمه رئيس البلدية مازن خطار والمختار كمال عودة، وفدًا من بلدة الجديدة الشوف وتكلم باسمه رئيس البلدية يحيى الفطايري والمختار مروان حيدر، وفدًا من بلدة بعذران الشوف وتحدث باسمه رئيس البلدية وليد خطار، وفدًا من بلدة المشرفة وتكلم باسمه رئيس البلدية عدنان الحكيم، وفدًا من عين زحلتا وتحدث باسمه المختار طوني صوما والمختار نزار حميدي.
ومن زوار المختارة وفد من الماري في حاصبيا تناول مع النائب جنبلاط قضايا متصلة بواقع البلدة ومنطقتها، وفد من بلدة بريح الشوف ضم رئيس البلدية عيد حسون والجمعية الاهلية لدعوته إلى حفل تخرج الطلاب الجامعيين والثانويين في البلدة، وفد من مزرعة الشوف ضم الفاعليات وتحدث باسم رئيس البلدية نصر البعيني والمختار الشيخ عبد الله البعيني، وفد من بلدة كفرنبرخ الشوف تكلم باسمه رئيس البلدية وليد ابي غانم، وفد من بلدة عينبال الشوف تحدث باسمه رئيس البلدية الرائد المتقاعد هشام عبد الباقي، وفد من بلدة الورهانية الشوف وتحدث باسمه رئيس البلدية رضا غانم.
والتقى جنبلاط وفودًا عائلية، من ال الداهوك في عكار، ال زهر الدين في خلوات فالوغا، ال الاحمدية في شارون، و"نادي الطلائع" في دلهون (اقليم الخروب)، لدعوته الى مهرجان النادي الرياضي. واجتمع مع وفد كبير من منظمة الشباب التقدمي من المشاركين في نشاط المخيم المركزي للمنظمة الذي تقيمه في المدينة الكشفية في عين زحلتا، اطلعه على برنامج المخيم والأنشطة الأخرى التابعة له، وانخراط الشباب على نحو فاعل في الفاعليات الشبابية الجارية. وتلقى سلسلة من المراجعات من رؤساء بلديات، في اطار متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية والاجتماعية، ومراجعات عامة.
