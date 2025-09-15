سنة على غياب الياس الخوري … شريكي منذ نصف قرن في أجمل الأحلام، ورفيقي في أصعب الأيام … الجبل الصغير في بيروت اشتاق إليك، وجبل الزيتون في القدس يسأل عنك … لكنك معنا في ابتسامتك وكلماتك وخيالك الذي سحر الآلاف من محبّيك وقرّائك.
كنت يا صديقي من أصحاب القيم التي لا تموت، كما كنت… pic.twitter.com/ASxTNUVzLJ
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) September 15, 2025
