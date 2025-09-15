الأخبار
LBCI
LBCI

سلام لـ"الياس خوري": الجبل الصغير في بيروت إشتاق إليك

أخبار لبنان
2025-09-15 | 00:22
مشاهدات عالية
0min
سلام لـ"الياس خوري": الجبل الصغير في بيروت إشتاق إليك

كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على منصة "إكس": "سنة على غياب الياس الخوري. شريكي منذ نصف قرن في أجمل الأحلام، ورفيقي في أصعب الأيام. الجبل الصغير في بيروت اشتاق إليك، وجبل الزيتون في القدس يسأل عنك. لكنك معنا في ابتسامتك وكلماتك وخيالك الذي سحر الآلاف من محبيك وقرائك. كنت يا صديقي من أصحاب القيم التي لا تموت، كما كنت مدافعًا عن الحق. والحق لا يموت".

 

