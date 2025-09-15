الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منيمنة: قانون معالجة فرار العسكريين أُقر في لجنة المال وينتظر الهيئة العامة

أخبار لبنان
2025-09-15 | 08:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منيمنة: قانون معالجة فرار العسكريين أُقر في لجنة المال وينتظر الهيئة العامة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
منيمنة: قانون معالجة فرار العسكريين أُقر في لجنة المال وينتظر الهيئة العامة

اوضح النائب ابراهيم منيمنة في تصريح اثر انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة ان " الجلسة خصصت لمناقشة اقتراح القانون الذي تقدم به المتعلق بحالات فرار  العسكريين من قوى الأمن الداخلي"، وقال:" تم خلال الجلسة بحث الاقتراح مع التعديلات والإضافات التي كانت قد أقرتها وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، إضافة إلى الاستماع مجددا لممثلي القوى الأمنية".

واشار الى ان"الهدف الأساسي من النقاش كان إدخال التعديلات التي أُقرت سابقا في لجنة الدفاع، وقد جرى التصويت على بنود الاقتراح بعد إدخال بعض التوضيحات، أبرزها تحديد الفترة الزمنية لتطبيق هذا القانون، مع إضافة تفاصيل تمنع أي استغلال أو إساءة تطبيق له:.

اضاف:"بذلك أصبح اقتراح القانون ينتظر إحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب، وهو يشكل خطوة أساسية نحو معالجة ملف فرار العسكر  الذي تفاقم خلال السنوات الثلاث الماضية وتخطى الألف حالة".

 وختم آملا أن" يُقرّ القانون قريبا ليكون بمثابة بارقة أمل وحل طال انتظارهما".

أخبار لبنان

قانون

معالجة

العسكريين

المال

وينتظر

الهيئة

العامة

LBCI التالي
أمير دولة قطر: أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية وهم خطير
أبي رميا طلب من وزير المالية تمديد أو إلغاء رسوم المعاملات العقارية العالقة منذ 2021 بسبب الإقفال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-12

اللجان المشتركة أقرّت مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسلك طريقه إلى الهيئة العامة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-02

سلام تابع مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم المركزي مشروع قانون معالجة الفجوة المالية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-09

لجنة الادارة والعدل تبدّد الشكوك: بصدد رفع قانون الإعلام الى الهيئة العامة للمجلس لتعزيز حماية الحرية الإعلامية

LBCI
خبر عاجل
2025-07-28

كنعان يعلن اقرار قانون إصلاح المصارف في لجنة المال والموازنة بعد جلسة دامت ٦ ساعات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:50

تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد

LBCI
أخبار لبنان
10:41

لقاء جمع العاهل الأردنيّ بالرئيس عون: شكر على دعم الجيش اللبنانيّ

LBCI
أخبار لبنان
10:33

لجنة المال تعقد الأربعاء جلسة لاقرار تمكين البلديات رفع النفايات ..كنعان: أقررنا فسخ عقود الفارين من قوى الأمن

LBCI
أخبار لبنان
10:27

مرقص بحث ونقيب الصحافة في قانون الاعلام الجديد والإجراءات الانتقالية لحين صدوره

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:19

رئيس المالديف: ما تقوم به إسرائيل عمل حربيّ وانتهاك للإنسانية ونشر للخوف

LBCI
فنّ
04:22

هذه كانت أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء في حفل جوائز إيمي 2025

LBCI
منوعات
2025-09-13

من الشمندر إلى الماسكارا... هكذا يمكنكم إزالة أصعب البقع عن ملابسكم بسهولة!

LBCI
منوعات
2025-09-08

أخذ مسدس والدته من حقيبتها وأطلق النار... ما حصل مع ابن العامين مأساوي وهذه قصته!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:42

روبيو يعد بتقديم "دعم ثابت" لإسرائيل في أهدافها في غزة

LBCI
أخبار دولية
07:22

نتنياهو: زيارة روبيو "رسالة واضحة" بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
07:19

سلسلة لقاءات لسلام في السراي...

LBCI
أخبار لبنان
07:05

سلام تناول ملف إعادة الإعمار: العقبة الأساس تبقى في البيروقراطية والمحاصصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:04

كرامي للتربويين: جهودكم أساس في تعافي ونهضة الوطن

LBCI
أمن وقضاء
03:35

وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة

LBCI
أخبار دولية
03:24

الرئيس الإيراني يحث الدول الإسلامية على قطع العلاقات مع إسرائيل قبل قمة الدوحة

LBCI
أخبار دولية
02:23

قمة عربية-إسلامية في الدوحة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
00:49

ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:09

أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية

LBCI
أمن وقضاء
03:35

وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة

LBCI
حال الطقس
04:02

طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 15-09-2025

LBCI
آخر الأخبار
07:35

كنعان بعد لجنة المال: أقرينا قانون اعتبار العناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي منذ ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة معدلاً

LBCI
أمن وقضاء
05:42

روجا المواد الممنوعة في مناطق عدة من جبل لبنان وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...

LBCI
خبر عاجل
08:49

أمير دولة قطر: إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس فلماذا تفاوضها ؟ وإسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدا لتهجير سكانها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More