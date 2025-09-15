منيمنة: قانون معالجة فرار العسكريين أُقر في لجنة المال وينتظر الهيئة العامة

اوضح النائب ابراهيم منيمنة في تصريح اثر انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة ان " الجلسة خصصت لمناقشة اقتراح القانون الذي تقدم به المتعلق بحالات فرار العسكريين من قوى الأمن الداخلي"، وقال:" تم خلال الجلسة بحث الاقتراح مع التعديلات والإضافات التي كانت قد أقرتها وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، إضافة إلى الاستماع مجددا لممثلي القوى الأمنية".



واشار الى ان"الهدف الأساسي من النقاش كان إدخال التعديلات التي أُقرت سابقا في لجنة الدفاع، وقد جرى التصويت على بنود الاقتراح بعد إدخال بعض التوضيحات، أبرزها تحديد الفترة الزمنية لتطبيق هذا القانون، مع إضافة تفاصيل تمنع أي استغلال أو إساءة تطبيق له:.



اضاف:"بذلك أصبح اقتراح القانون ينتظر إحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب، وهو يشكل خطوة أساسية نحو معالجة ملف فرار العسكر الذي تفاقم خلال السنوات الثلاث الماضية وتخطى الألف حالة".



وختم آملا أن" يُقرّ القانون قريبا ليكون بمثابة بارقة أمل وحل طال انتظارهما".