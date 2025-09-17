"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال المزرعة ومناطق مجاورة

اعنلت "أوجيرو" على حسابها على "إكس"، أن عطلا طرأ على سنترال المزرعة ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.



وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.