الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون: دور اللبنانيين في الانتشار أساسي ولبنان عاد إلى الخريطة العالمية
أخبار لبنان
2025-09-17 | 06:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس عون: دور اللبنانيين في الانتشار أساسي ولبنان عاد إلى الخريطة العالمية
أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام وفد "شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية (LARP)، أنّ "دور اللبنانيين في بلاد الانتشار أساسي في دعم وطنهم الأم، ومن الطبيعي أن يكون لهم الحق في المشاركة في صناعة القرار".
وأشار الى ان" لبنان عاد إلى الخريطة العالمية، ويوجّه رسالة للخارج بأنّه بلد آمن، فيما المؤشرات الاقتصادية مشجّعة، وقد تميّز فصل الصيف بنجاح على مختلف المستويات".
النائب محمد سليمان
نيابيا، استقبل الرئيس عون النائب محمد سليمان الذي عرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء المستجدات الأخيرة. كما تناول حاجات الشمال عموما ومنطقة عكار خصوصا.
وأوضح النائب سليمان انه اعرب في خلال اللقاء عن تأييده "للمواقف الوطنية التي يتخذها رئيس الجمهورية والحكمة التي يقارب فيها الملفات الدقيقة في البلاد على نحو يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويساهم في بسط سلطة الدولة وسيادتها على نحو كامل".
وقال: "شكرت فخامة الرئيس على الاهتمام الذي يوليه لمطالب الشمال عموما ومنطقة عكار خصوصا وكان آخرها تخصيص فرع للجامعة اللبنانية والمستشفى العسكري، إضافة الى تحريك ملف مطار رينه معوض في القليعات الذي سيؤدي العمل فيه الى احياء الامل في نفوس العكاريين واهل الشمال نظرا الى ما سيعززه على الصعيدين الاقتصادي والانمائي".
ودعا النائب سليمان الى "فتح المعابر البرية الشرعية بين لبنان وسوريا في الشمال لضبط الحدود ومنع التجاوزات"، معتبرا "ان المواقف العروبية التي تصدر عن الرئيس عون والاتصالات التي اجراها مؤخرا في الدوحة على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت بعد العدوان الإسرائيلي على قطر، كل هذه المواقف تخدم لبنان وتضعه في المكان الصحيح داخل المجتمع العربي والدولي".
اللواء الركن عودة
واستقبل الرئيس عون، رئيس الأركان العامة في الجيش اللواء الركن حسان عودة الذي قدم له كتابه الجديد "انهيار الحدود وصعود المحاور، تقاطع المصالح الروسية - التركية - الإيرانية في الشرق الأوسط "الصادر عن "دار النهار للنشر".
وقد هنأ الرئيس عون اللواء الركن عودة على مؤلفه، معتبرا انه سيثري المكتبة اللبنانية والعربية.
أخبار لبنان
اللبنانيين
الانتشار
أساسي
ولبنان
الخريطة
العالمية
التالي
النائب فضل الله أكد من مجلس النواب أن اسرائيل تقيم منطقة عازلة على طول الحدود الجنوبية
مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير و"ليبان بوست" بهدف تسهيل إنجاز المعاملات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-27
الرئيس عون: إعلان زحلة مدينة عالمية للنبيذ إنجاز للبنان...
أخبار لبنان
2025-07-27
الرئيس عون: إعلان زحلة مدينة عالمية للنبيذ إنجاز للبنان...
0
أخبار لبنان
2025-07-03
كتاب من الأساقفة الموارنة في بلدان الإنتشار إلى الرئيس عون...
أخبار لبنان
2025-07-03
كتاب من الأساقفة الموارنة في بلدان الإنتشار إلى الرئيس عون...
0
أخبار لبنان
2025-06-25
الرئيس عون: التمديد لليونيفيل عامل أساسي لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود اللبنانية الجنوبية
أخبار لبنان
2025-06-25
الرئيس عون: التمديد لليونيفيل عامل أساسي لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود اللبنانية الجنوبية
0
أخبار لبنان
2025-08-17
الرئيس عون: سلاح حزب الله شأن داخلي ووضعنا ملاحظات على الورقة الأميركية وهي أضحت ورقة لبنانية
أخبار لبنان
2025-08-17
الرئيس عون: سلاح حزب الله شأن داخلي ووضعنا ملاحظات على الورقة الأميركية وهي أضحت ورقة لبنانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:03
بلدية الغازية توقف شابًا سوريًا إثر تصرفات غير لائقة وتطلب مغادرته البلدة
أمن وقضاء
08:03
بلدية الغازية توقف شابًا سوريًا إثر تصرفات غير لائقة وتطلب مغادرته البلدة
0
أخبار لبنان
07:59
بري إستقبل السفيرين الصيني والكوري الجنوبي
أخبار لبنان
07:59
بري إستقبل السفيرين الصيني والكوري الجنوبي
0
أخبار لبنان
07:50
الخطيب استقبل السفير المصري... موسى: نأمل بفترة مقبلة مليئة بالإيجابيات للبنان
أخبار لبنان
07:50
الخطيب استقبل السفير المصري... موسى: نأمل بفترة مقبلة مليئة بالإيجابيات للبنان
0
أخبار لبنان
07:23
مصلحة الليطاني: قطع مياه الري ليومين في مشروع ري صيدا جزين
أخبار لبنان
07:23
مصلحة الليطاني: قطع مياه الري ليومين في مشروع ري صيدا جزين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-07-22
إصابة 7 أشخاص إثر إشكال في بلدة وادي الجاموس تطور إلى إطلاق نار
أمن وقضاء
2025-07-22
إصابة 7 أشخاص إثر إشكال في بلدة وادي الجاموس تطور إلى إطلاق نار
0
فنّ
2025-04-13
بإطلالات لافتة ومميزة... نادين نسيب نجيم تحتفل بأحد الشعانين مع ولديها (صورة)
فنّ
2025-04-13
بإطلالات لافتة ومميزة... نادين نسيب نجيم تحتفل بأحد الشعانين مع ولديها (صورة)
0
اسرار
2025-09-15
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
2025-09-15
أسرار الصحف 16-9-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-21
اجتماعات تحضيرية للوفد اللبناني في اليوم الأول من اجتماعات الربيع في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-21
اجتماعات تحضيرية للوفد اللبناني في اليوم الأول من اجتماعات الربيع في واشنطن
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:25
عسكريون متقاعدون يحتجون في بيروت وطرابلس: قطع طرقات وإشعال إطارات للمطالبة بحقوقهم
تقارير نشرة الاخبار
06:25
عسكريون متقاعدون يحتجون في بيروت وطرابلس: قطع طرقات وإشعال إطارات للمطالبة بحقوقهم
0
أخبار لبنان
06:02
النائب فضل الله أكد من مجلس النواب أن اسرائيل تقيم منطقة عازلة على طول الحدود الجنوبية
أخبار لبنان
06:02
النائب فضل الله أكد من مجلس النواب أن اسرائيل تقيم منطقة عازلة على طول الحدود الجنوبية
0
أخبار دولية
05:59
الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة "مسار موقت" لخروج السكان من مدينة غزة
أخبار دولية
05:59
الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة "مسار موقت" لخروج السكان من مدينة غزة
0
أخبار دولية
04:42
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون إتصالًا مع نظيرهم الإيراني اليوم
أخبار دولية
04:42
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا يجرون إتصالًا مع نظيرهم الإيراني اليوم
0
أمن وقضاء
03:06
تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"
أمن وقضاء
03:06
تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"
0
أخبار دولية
01:32
البابا لاوون اتّصل بكاهن غزة: قلق مما يحصل وقرب روحي من الجميع
أخبار دولية
01:32
البابا لاوون اتّصل بكاهن غزة: قلق مما يحصل وقرب روحي من الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
16:21
إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:21
إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟
0
رياضة
13:47
البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت
رياضة
13:47
البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت
0
أخبار دولية
13:43
إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟
أخبار دولية
13:43
إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:58
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
أمن وقضاء
12:58
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
2
أخبار لبنان
05:11
المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس
أخبار لبنان
05:11
المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس
3
حال الطقس
02:18
طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...
حال الطقس
02:18
طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...
4
خبر عاجل
00:30
التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين
خبر عاجل
00:30
التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين
5
منوعات
04:35
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
منوعات
04:35
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
6
اسرار
23:27
أسرار الصحف 17-09-2025
اسرار
23:27
أسرار الصحف 17-09-2025
7
أخبار لبنان
10:18
رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا
أخبار لبنان
10:18
رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا
8
أخبار لبنان
13:14
مقررات مجلس الوزراء...
أخبار لبنان
13:14
مقررات مجلس الوزراء...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More