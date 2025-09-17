الرئيس عون: دور اللبنانيين في الانتشار أساسي ولبنان عاد إلى الخريطة العالمية

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام وفد "شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية (LARP)، أنّ "دور اللبنانيين في بلاد الانتشار أساسي في دعم وطنهم الأم، ومن الطبيعي أن يكون لهم الحق في المشاركة في صناعة القرار".



وأشار الى ان" لبنان عاد إلى الخريطة العالمية، ويوجّه رسالة للخارج بأنّه بلد آمن، فيما المؤشرات الاقتصادية مشجّعة، وقد تميّز فصل الصيف بنجاح على مختلف المستويات".

النائب محمد سليمان



نيابيا، استقبل الرئيس عون النائب محمد سليمان الذي عرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء المستجدات الأخيرة. كما تناول حاجات الشمال عموما ومنطقة عكار خصوصا.



وأوضح النائب سليمان انه اعرب في خلال اللقاء عن تأييده "للمواقف الوطنية التي يتخذها رئيس الجمهورية والحكمة التي يقارب فيها الملفات الدقيقة في البلاد على نحو يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويساهم في بسط سلطة الدولة وسيادتها على نحو كامل".



وقال: "شكرت فخامة الرئيس على الاهتمام الذي يوليه لمطالب الشمال عموما ومنطقة عكار خصوصا وكان آخرها تخصيص فرع للجامعة اللبنانية والمستشفى العسكري، إضافة الى تحريك ملف مطار رينه معوض في القليعات الذي سيؤدي العمل فيه الى احياء الامل في نفوس العكاريين واهل الشمال نظرا الى ما سيعززه على الصعيدين الاقتصادي والانمائي".



ودعا النائب سليمان الى "فتح المعابر البرية الشرعية بين لبنان وسوريا في الشمال لضبط الحدود ومنع التجاوزات"، معتبرا "ان المواقف العروبية التي تصدر عن الرئيس عون والاتصالات التي اجراها مؤخرا في الدوحة على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت بعد العدوان الإسرائيلي على قطر، كل هذه المواقف تخدم لبنان وتضعه في المكان الصحيح داخل المجتمع العربي والدولي".



اللواء الركن عودة



واستقبل الرئيس عون، رئيس الأركان العامة في الجيش اللواء الركن حسان عودة الذي قدم له كتابه الجديد "انهيار الحدود وصعود المحاور، تقاطع المصالح الروسية - التركية - الإيرانية في الشرق الأوسط "الصادر عن "دار النهار للنشر".

وقد هنأ الرئيس عون اللواء الركن عودة على مؤلفه، معتبرا انه سيثري المكتبة اللبنانية والعربية.



