كرامي اجتمعت مع وفد مشترك من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والاتحاد الأوروبي.. وهذا ما تم بحثه

اجتمعت وزيرة التربية ريما كرامي مع وفد مشترك من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والاتحاد الأوروبي، وتم البحث في المشاريع المشتركة القائمة راهنا والمدعومة من الاتحاد أيضا، وخصوصا الدعم التقني الذي توفره هذه الجهات للوزارة.



ثم استقبلت رئيس بعثة البنك الدولي أنريكيه بلانكو أرماس على رأس وفد وذلك في زيارة مجاملة وتعارف، وكانت مناسبة للاطلاع على أولويات الوزارة ومشاريعها لدعم المدرسة الرسمية وتطوير التعليم، وذلك من خلال رؤية الوزارة وخطتها الاستراتيجية.