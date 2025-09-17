مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز

نظم المئات من جمهور حزب الله مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز.



وخلال المسيرة اضيأت شموع تضامناً مع جرحى البيجرز، وانطلق الموفدون من ساحة العلم عند مدخل صور,

