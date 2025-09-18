جابر: بدء خطة علمية وعملية للتعافي الاقتصادي والمالي

أعلن وزير المالية ياسين جابر أن لبنان بدء خطة علمية وعملية للتعافي الاقتصادي والمالي، تشمل إقرار قانون الانتظام النقدي، إعادة الودائع، وإعادة تفعيل عمل المصارف.



وشدد جابر، خلال منتدى اتحاد المصارف العربية, على حفظ حقوق المودعين، وعلى سعي الحكومة لتأمين موازنة متوازنة وفائض يعزز مسار الإصلاح والنهوض.





