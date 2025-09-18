مجلس الوزراء يستكمل درس الموازنة ويعقد جلسة غدا لمناقشة باب الواردات

استكمل مجلس الوزراء درس موازنة العام 2026، وأعلن وزير الاعلام بول مرقص، عن عقد جلسة غداً عند الساعة الثالثة من بعد الظهر لمناقشة باب الواردات، وقال: "نسعى لعدم زيادة الضرائب قدر الإمكان في موازنة 2026 وعدم زيادة الإنفاق من دون تأمين واردات".



كما أقرّ مجلس الوزراء معظم البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم.