الغارة الاسرائيلية على المنزل في كفرتبنيت دمرته والحقت اضرارا بالمنازل المحيطة

ادى العدوان الجوي الذي استهدف مبنى في بلدة كفرتبنيت القريب من مدرسة الكوثر النموذجية في الحي الجنوبي- شرق البلدة الى تدميره ، والحاق أضرار كبيرة بالمنازل المحيطة به، بعدما ألقت الطائرات المغيرة صواريخ من نوع جو - ارض على المكان، احدث انفجارها دويا كبيرا تردد صداه في أرجاء منطقة النبطية وتعالت جرائه سحب الدخان الكثيف.