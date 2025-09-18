وزير الصحة: لا حسيب ولا رقيب وعدو يريد خائبًا إيقاف الحياة في جنوب لا يعرف الموت

كتب وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين عبر حسابة على منصة "اكس": "دوائر حمراء على خريطة رمادية لوطنٍ ينزف من جديد. لا حسيب ولا رقيب وعدو يريد خائبًا إيقاف الحياة في جنوبٍ لا يعرف الموت. من وسط الدمار سننهض وستبقى يا وطني لبنان بيرقًا خفّاقًا شامخًا لا يعرف الإنكسار".