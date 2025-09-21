الأخبار
باسيل زار قرطبا: على أبواب الانتخابات نحتاج الى الوعي والمسؤولية

أخبار لبنان
2025-09-21 | 05:49
مشاهدات عالية
2min
باسيل زار قرطبا: على أبواب الانتخابات نحتاج الى الوعي والمسؤولية

استهل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل زيارته لبلدة قرطبا بوضع إكليل من الزهر على اللوحة التذكارية لشهداء انفجار مرفأ بيروت حيث كان في استقباله نائب رئيس بلدية قرطبا إيلي البيروتي.

بعدها زار مكتب هيئة قضاء قرطبا بالتيار، ثم اانتقل إلى لقاء عائلة الشهيد جوزيف روكز.

وتطرق باسيل خلال زيارته لمنزل العائلة الى تفاصيل ملف انفجار مرفأ بيروت. وقال: "سعينا للتقدم بالملف، وأحد الأسباب اننا نريد معرفة الحقيقة لان هناك أبرياء دفعوا الثمن ويريدون تحميلنا مسؤولية التفجير. وما نريده أن يعرف أهل الشهداء الحقيقة لكي يرتاحوا ويرفع عنا الظلم".

بعد ذلك زار باسيل مبنى بلدية قرطبا حيث كان في استقباله رئيس البلدية فادي مارتينوس والاعضاء والقنصل جوزف مرتينوس. ورحب رئيس البلدية بالزيارة، مشدداً على ان "التفاهمات بين المكونات اللبنانية مهمة على ان يعمل الجميع يداً واحدة من اجل خير لبنان". وأمل ان يجري استحقاق الانتخابات النيابية بأجواء ديمقراطية.

بدوره قال باسيل: "عبرك برهنا اننا على استعداد للتعاون مع غيرنا والبرهان هو التوافق في البلدية والاتحاد. ومن اليوم الأول قلنا لك نحن معك ونقبل بأن يكون غيرنا معك، فالتنافس ليس خطأ. أدرك ان هناك خوفاً من الغد وهو مشروع، وعلى ابواب الانتخابات نحتاج الى الوعي والمسؤولية. الانتخابات تمر ولكن لا نستطيع ان نطيح بالبلد ونتمنى ان نحافظ معك ومع الخيرين على قرطبا".

وكان باسيل زار منزل العميد المتقاعد ميشال كرم حيث اشار الى ان قرطبا جامعة لكل اللبنانيين.

بعدها انتقل باسيل الى منزل عائلة الشهيد في انفجار مرفأ بيروت شربل كرم، كما زار منزل المحامي فادي روحانا صقر.

 
 

أخبار لبنان

قرطبا:

أبواب

الانتخابات

نحتاج

الوعي

والمسؤولية

