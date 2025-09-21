وزيرة التربية: للوقوف دقيقة صمت في بداية اليوم الدراسيّ الاثنين

استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق اطفال ابرياء وعائلتهم.

وقالت: “إن دلّت على شيء فإنّما تجسد اصرار العدو الصهيونيّ على الضرب بالحائط كل القوانين و المواثيق الدولية”.

ودعت المدارس والمعاهد والثانويات في القطاعيين الرسميّ والخاص إلى الوقوف دقيقة صمت في بداية اليوم الدراسيّ الاثنين الواقع فيه ٢٢/٩ اجلالا لروح الشهداء ورفضًا لسياسة قتل الاطفال.

وأكّدت وزيرة التربية أنّ الرد على هذا الاعتداء سيكون “بمزيد من الصمود في ارضنا ومدارسنا و معاهدنا و التكاتف لحماية حق الاطفال في حياة كريمة و تعليم لائق يقضي على الجهل الذي تحاول هذه الاعتداءات دفعنا اليه”.