جامعة الروح القدس - الكسليك تنظم طاولة مستديرة عن السياسات العامة البحرية والساحلية

نظّمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس – الكسليك طاولة مستديرة بعنوان: "السياسات العامة الساحلية والبحرية".



وجمعت نخبة من القانونيين والخبراء في السياسات البيئية، لمناقشة التحديات المتزايدة في إدارة المناطق الساحلية والبحرية، وذلك من منظور مقارن بين فرنسا ولبنان.



وافتُتحت الطاولة المستديرة بكلمة للمحامية وأستاذة في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة الدكتورة ماريا القاموع، التي شدّدت على أهمية الحوار المتعدد الاختصاصات في حماية السواحل.



وأكّدت أنّ "المنظور المقارن بين القانونين اللبناني والفرنسي يمكن أن يُفضي إلى سياسات أكثر شمولية وفاعلية".



أما الجانب الفرنسيّ فمثّله أستاذ القانون العام في جامعة تولون باسكال ريشار، الذي استعرض أبرز السياسات العامة الفرنسية في إدارة المناطق الساحلية، مع التركيز على القيود البيئية.