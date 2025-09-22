وزير الزراعة رعى إطلاق مشروع "أراضينا"

رعى وزير الزراعة نزار هاني إطلاق مشروع "أراضينا" (ARADINA)، بحضور ممثلين عن الهيئات الرسمية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إضافة إلى عدد من المزارعين والتعاونيات.



ويمول المشروع الذي يمتد على أربع سنوات، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بالشراكة بين المعهد الزراعي المتوسطي في مونبلييه (CIHEAM Montpellier) ومنظمة "العمل ضد الجوع" (Action Against Hunger) ومنظمة "فير ترايد" لبنان (Fair Trade Lebanon)، على أن يساهم في دعم 2500 مزارع و145 تعاونية في اعتماد ممارسات زراعية وإيكولوجية مستدامة في مختلف أنحاء لبنان.



وأكد وزير الزراعة أن "المشروع يتكامل مع التوجّهات الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2025 – 2026، التي تركّز على دعم المزارعين المتضررين من الأزمات، تطوير مهاراتهم، تعزيز وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق، وترسيخ الممارسات الإيكولوجية المستدامة".



وأشار الى أن إطلاق "أراضينا" يشكّل محطة مفصلية نحو مستقبل أكثر خضرة وصمودا للزراعة اللبنانية.