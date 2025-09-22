0min

تعميم من سلام الى الإدارات والمؤسسات العامة: للتشدد في منع استعمال الأماكن العامة والمعالم الأثرية والسياحية قبل الحصول على الأذونات اللازمة

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تعميماً إلى كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة بشأن الالتزام بتطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرية والبحرية والأماكن الأثرية والسياحية والمباني الرسمية والمعالم التي تحمل رمزية وطنية جامعة.



وطلب التشدد في منع استعمالها قبل الاستحصال على التراخيص والأذونات اللازمة.