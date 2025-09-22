الرئيس عون التقى رئيس وزراء ايرلندا

رئيس الجمهورية جوزاف عون أثار مع رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها مجزرة بنت جبيل، مشدّداً على ضرورة وقف هذه الاعتداءات، وشاكراً لإيرلندا مشاركتها في اليونيفيل pic.twitter.com/4iBKqc9ntm
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 22, 2025
رئيس الجمهورية جوزاف عون أثار مع رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها مجزرة بنت جبيل، مشدّداً على ضرورة وقف هذه الاعتداءات، وشاكراً لإيرلندا مشاركتها في اليونيفيل pic.twitter.com/4iBKqc9ntm