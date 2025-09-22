الرئيس عون التقى رئيس وزراء ايرلندا

أثار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس وزراء ايرلندا مايكل مارتن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الوضع في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها مجزرة بنت جبيل.

وشدد على "ضرورة وقف هذه الاعتداءات"، شاكرا لـ"إيرلندا مشاركتها في اليونيفيل".