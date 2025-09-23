الأخبار
الرئيس عون طلب من روبيو المساعدة في تأكيد التزام إسرائيل وقف الأعمال العدائية ودعم الجيش
أخبار لبنان
2025-09-23 | 00:17
الرئيس عون طلب من روبيو المساعدة في تأكيد التزام إسرائيل وقف الأعمال العدائية ودعم الجيش
طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خلال لقائه وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، "مساعدة الولايات المتحدة الأميركية على تأكيد التزام اسرائيل مضمون إعلان ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، لوقف الاعمال العدائية في جنوب لبنان وانسحابها من النقاط التي تحتلها واعادة الاسرى اللبنانيين المحتجزين لديها، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لا سيما وانه لم يحصل اي خرق لهذا الاتفاق من الجانب اللبناني".
كما طلب منه "دعم الجيش اللبناني بالعتاد والتجهيزات كي يتمكن من اداء مهامه التي تشمل جميع المناطق اللبنانية، كذلك طالب بتوفير الفرص اللازمة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط".
ودعا الى "دعم الولايات المتحدة الاميركية للجهود المبذولة لانعقاد مؤتمر مخصص لاعادة الاعمار في لبنان".
من جهته، اكد الوزير روبيو استمرار الدعم الاميركي للبنان، منوّهاً بالجهود التي بذلها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لتمكين لبنان من استعادة عافيته وتجاوز الظروف التي مرّ بها.
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
