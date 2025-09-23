فرعية الادارة والعدل أقرت مواد اصبح بالامكان بتها بعد اقرار مواد على صلة بها

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسة برئاسة النائب جورج عقيص وحضور النائبة حليمة القعقور.



كما حضر عن وزارة العدل القاضية نادين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب وعن نقابة محامي طرابلس المحامي محمود هرموش.



وفي المعلومات الرسمية أن "اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري اجتمعت عند الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم،. وكان سبق لها في الجلسة الاخيرة، ان تابعت درس المواد التي سبق لها وعلقتها لمزيد من الدرس. في هذه الجلسة تابعت اللجنة عملها في هذه المواد، وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة عددا من هذه المواد، بصيغتها النهائية، والتي اصبح بالامكان بتها بعد اقرار مواد على صلة بها. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة".