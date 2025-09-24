وليد وتيمور جنبلاط أبرقا إلى العاهل السعودي معزيين بالمفتي العام للمملكة

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، معزيا بوفاة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.



وجاء في نص البرقية:"ببالغ الأسف تلقينا خبر وفاة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي.



إننا نتقدم منكم ومن عموم الشعب السعودي الشقيق، بخالص التعازي، سائلين الله أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يمن على المملكة العربية السعودية وشعبها بالمزيد من الاستقرار والازدهار".



النائب جنبلاط

كما أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، معزيا بوفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.



وجاء في نص البرقية:""باسمي الشخصي، وباسم الحزب التقدمي الإشتراكي، أتقدّم بالتعزية الخالصة منكم ومن الشعب السعودي الشقيق، راجيًا من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، متمنياً لقيادة المملكة العربية السعودية وشعبها دوام التقدّم والاستقرار".