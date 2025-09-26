الأخبار
بري بحث مع ناصر الدين في أوضاع القطاع الصحي وعرض مع زوار للتطورات
أخبار لبنان
2025-09-26 | 09:01
مشاهدات عالية
بري بحث مع ناصر الدين في أوضاع القطاع الصحي وعرض مع زوار للتطورات
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الصحة ركان ناصر الدين، حيث تم عرض للأوضاع العامة لاسيما أوضاع القطاعين الصحي والاستشفائي وبرامج عمل الوزارة .
الفرزلي
واستقبل بري نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي ، وبحث معه في آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة وشؤونا متعلقة بقانون الانتخاب.
بعد اللقاء قال الفرزلي :"طبعا كالعادة، قصدنا دولة الرئيس بري للوقوف على رأيه المهم دائما في القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية، وخصوصا في ما يتعلق بالساحة البرلمانية للإطلاع على آخر ما توصلت إليه الإتصالات فيما يتعلق بقانون الإنتخاب. هذا القانون الذي من المستحسن جدا ومن المفضل والوقت كاف لتحقيق الهدف من إنتاج قانون إنتخاب نيابي جديد، فكما كانت محاولة عام 2019 وهناك كم من القوانين التي أرسلت في حينه للبحث ولكن الظروف لم تتوفر من أجل النقاش فيها.
أضاف :"اليوم البحث في قانون إنتخاب جديد وفقا لإتفاق الطائف وتنفيذ مضمون إتفاق الطائف الذي يشكل الفيصل الحقيقي في العلاقات كافة بين شرائح المكونات اللبنانية هو أمر في غاية الأهمية" .
وتابع :" الفرصة متاحة والوقت متوفر، وإذا شئنا أن نقول هناك قانون إنتخاب نيابي جديد يعني حتما في كل الظروف الإنتخابات النيابية حتمية وكل محاولة للتشكيك بوقوعها أو بحدوثها هو محاولة لإجهاض النظام السياسي برمته من مضمونه ، وهو تآمر على الدستور اللبناني، فلذلك دفع الأمور بإتجاه إنتاج قانون إنتخابي من جديد، تكون خطوة مرغوبة مستحسنة ولا شك أنها تساهم أيضا بإعطاء قوة دفع.
ولفت الفرزلي الى "ان المملكة العربية السعودية في كافة الظروف المعنية أيضا كعضو أساسي وجوهري في اللجنة الخماسية ، معنية أيضا بهذا الأمر، بتطبيق إتفاق الطائف بحذافيره، وفي مقدمة هذه الأمور هو قانون الإنتخابات النيابية،الذي نص عليه الدستور اللبناني أي إتفاق الطائف".
وقال :" وهنا لابد، وطالما تحدثنا عن المملكة العربية السعودية التي لها دور مركزي مأمول بأن تحقق كل الأهداف المرجوة سواء من جهة العلاقات اللبنانية السورية ورعايتها أو غيرها من الأمور مثل تطبيق إتفاق الطائف وتأمين الإستقرار في لبنان ورعاية الإزدهار ورعاية إعادة إعمار ، يجب أن أذكر أنني تتبعت بدقة الكلمة التي ألقاها سعادة سفير المملكة العربية السعودية في إحتفال العيد الوطني الذي نغتنم هذه المناسبة من عين التينة أيضا لنهنئه ونتمنى لهم الإزدهار والتقدم، كانت كلمة على مستوى راق جدا من الكلام السياسي، وخصوصا في ما يتعلق بالعلاقات مع كافة المكونات اللبنانية كعامل أساسي في صناعة الوحدة الوطنية التي قام عليها الدستور الذي هو إتفاق الطائف".
وختم الفرزلي :" لذلك نحن ننظر بإيجابية عالية جدا وبتقدير وتثمين مميز لكلمة سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالأمس في مناسبة العيد الوطني ونحن على كل حال الأمور جميعها تحت رعاية وبحرص كامل من دولة الرئيس بري بالإتفاق طبعا مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة الذي أيضا لابد من أن يكون أيضا هو الشريك الأساسي والمركزي في صناعة القرارات لإستكمال مسيرة الوحدة الوطنية.
وأنا، لا شك أعتقد أن إبن سلام لا يمكن أن يغلب المشاعر الشخصية على المصلحة الوطنية العليا ، لأنه في نهاية الأمر المصلحة الوطنية العليا تقتضي الإستقرار واحتضان الجميع كرئيس للوزراء وهو أب الجميع" .
واستقبل بري رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، وتم البحث في تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية .
أخبار لبنان
الدين
أوضاع
القطاع
الصحي
للتطورات
التالي
مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية": تصرف الحزب سينعكس سلبًا على سمعة الدولة وثقة المجتمع الدولي بها
إيهاب مطر: الدولة... ثم الدولة
السابق
