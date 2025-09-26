جابر: خطوات مرتقبة لإعادة هيكلة الجمارك وضبط التهريب قبل تشرين الثاني

ترأس وزير المال ياسين جابر إجتماع عمل مشترك لتطوير عمل قطاع الجمارك وضبط التهريب ورفع مستوى الايرادات فيه, حيث كان عرض من قبل مدير محطة شركة CMA تشارلي درزي، الشركة المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس, لآلية سير العمل، بعد تركيب أجهزة السكانيرز القادرة على تأمين سرعة فائقة في التتبع والكشف على المستوعبات الواردة الى المرفأين وعبرهما وفي عمليات التخليص.

جابر اكد ان الأمور على السكة الصحيحة، وقال: آمل من الآن وحتى بداية تشرين الثاني أن نرى خطوات عملية في إعادة هيكلة الجمارك ,لافتا الى ان ضبط التهريب الجمركي سينعكس ايجابا على الواردات المالية للدولة.