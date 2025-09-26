فياض: السلطة مطالبة بالمزيد من المسؤولية والرشد في إدارتها

أكّد النائب علي فياض مرور سنة على وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أنّه “وقت كافٍ لاختبار نوايا إسرائيل وأهدافها وهي بالأصل لا تحتاج إلى اختبار”.

وقال: “وفَّر المبعوث الأميركيّ، علينا وعلى كل المعنيين، جهد التحليل والشرح، عندما أقرَّ بوضوح "ان السلام وهم وان ما يجري في المنطقة هدفه الإخضاع"، لهذا ما يعرضه الإسرائيلي المدعوم أميركياً، إنما هو الاستسلام وليس السلام وهو الهزيمة وليس الاستقرار".

وأضاف: "ثمة حاجة أكيدة تفرض نفسها على كل المعنيين، وفي طليعتهم، السلطة اللبنانية لإعادة تقويم مسار العام الفائت واستخلاص دروسه، بهدف ترشيد المقاربة اللبنانية، في إدارة مرحلة ما بعد تفاهم وقف إطلاق النار وما تضمنته من مبادرات وشروط وممارسات إسرائيلية وأميركية”.

ورأى أنّ "السلطة مطالبة بالمزيد من المسؤولية والرشد، في إدارتها للشؤون اللبنانية، إن في مقاربتها لمواجهة العدوانية الإسرائيلية ضد لبنان، أو في ما يتعلق بالشؤون الداخلية اللبنانية”.