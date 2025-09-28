الأخبار
الجميل: للتعاطي مع سلاح حزب الله على أساس أن هدفه الضغط لمنع قيام الدولة وترهيب الناس
2025-09-28 | 12:15
الجميل: للتعاطي مع سلاح حزب الله على أساس أن هدفه الضغط لمنع قيام الدولة وترهيب الناس
رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أننا إنتقلنا اليوم من تحرير القدس إلى تحرير صخرة الروشة"، مطالبا الشرعية في لبنان التعاطي مع سلاح حزب الله على أساس أن الهدف منه الضغط لمنع قيام الدولة وتطبيق القانون وترهيب الناس.
وتوجه الجميل في خلال احتفال حزب الكتائب بيوم الشارة الذهبية الى حزب الله قائلا: "إذا لا مشكلة لديكم بسحب السلاح من جنوب الليطاني فما الهدف من هذا السلاح؟".
وقال: "نريد أن يكون لبنان مقدامًا وتعبنا من الحديث بالسيادة وحزب الله والحرب ونريد التخلص من ذلك والتفكير بالتطوير والإنتقال إلى مكان جديد".
وأضاف: "لم نخطىء يومًا بالخيارات وكانت الكتائب في كل المحطات في المكان الصح لأنها تفكر بمصلحة لبنان".
ولفت الى الناضل في السابق كان وفاءً للذين ماتوا وأنه للمرة الأولى منذ 30 سنة نرى أن ثمة أمل حقيقي وأن لبنان انتقل إلى مرحلة جديدة مع قيادة ترفض وجود سلاح غير شرعي وتتخذ إجراءات وتفكك منظومة تنخر بالمؤسسات.
وشدد على عدم السماح يومًا لأي كتائبي بأن يحني رأسه، مؤكدا أن الكتائب ستبقى دائمًا وفية.
من جهته، لفت النائب سليم الى الصايغ الى أن الشارة الذهبية ميدالية شرف، مؤكدا انه ليس متخوفًا من سلاح حزب الله بل من ثقافته.
وقال: "لا وقت لدينا لنرتاح ويجب أن نكون حاضرين للمواجهة".
وأضاف: "لنا عائلة اختارت حزب الكتائب واليوم يجمعنا الإلتزام وهو يختلف عن الإنضمام للحزب".
وشدد على أن قمة الحرية هي الالتزم وعلى أن الالتزام لا معنى له ان لم يكن نتيجة خيار حر.
