0min

"التقدمي الاشتراكي" أكد ضرورة انصاف العاملين في القطاع العام

على هامش جلسة مجلس النواب موقفٌ للحزب التقدمي الاشتراكي أكد فيه ضرورة انصاف العاملين في القطاع العام.