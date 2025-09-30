بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك

أعلنت وزراة الزراعة في بيان، أنه "استنادًا إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حادثة تسميم مياه في منطقة المجيدية - قضاء حاصبيا وما نتج عنها من نفوق حيوانات برية ومواشٍ، تحركت الوزارة بشكل عاجل وحاسم بتوجيهات مباشرة من وزير الزراعة نزار هاني".



وقال البيان: "كلّفت الوزارة مصلحة زراعة النبطية - دائرة التنمية الريفية والثروات الطبيعية بمتابعة القضية، حيث بادر مركز أحراج حاصبيا إلى إرسال دورية ميدانية أجرت كشفًا حسيًا على الموقع. وأظهرت المعاينة أن أحد المزارعين (س.ز) أقدم على تسميم المياه ووضعها في أوعية وتوزيعها في المنطقة، ما تسبب بأضرار بيئية وحيوانية جسيمة. على الأثر، تم تنظيم محضر ضبط رسمي في حق المخالف وأُحيل إلى النيابة العامة البيئية في النبطية التي باشرت التحقيق. وتبيّن لاحقا أنّ هذه ليست المرة الأولى، إذ سُجلت في فترات سابقة حالات نفوق مواشٍ وحيوانات برية وطيور نتيجة تلوث المياه بالسموم".



وأكد الوزير هاني أن وزارة الزراعة لن تتهاون مع أي تعديات تهدد الأمن البيئي والحيواني، مشددا على أن سلامة المياه والثروة الحيوانية والبيئة خط أحمر. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع السلطات القضائية والبلديات على ملاحقة كل من يعبث بالموارد الطبيعية أو يسيء استخدامها، حفاظًا على صحة المواطنين وصونًا للتنوع البيولوجي.



ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الوزارة في تكريس مفهوم الزراعة المسؤولة والمستدامة، وتعزيز الرقابة على أي ممارسات غير قانونية تهدد البيئة أو الإنتاج الزراعي والحيواني.