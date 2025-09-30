الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول

أخبار لبنان
2025-09-30 | 04:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان لمكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر أيلول هو التالي: 

30.267 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

• للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:

• قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية  30.267  ل.ل. عن كل كيلواط  ساعة.

• قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 30.267 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
 

33.294 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

• للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:

• قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 33.294 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

• قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 33.294 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

• تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

 

 

وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر أيلول البالغ 1.400.283. ل.ل.  وذلك بعد احتساب مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد. وهي تأخذ بعين الاعتبار في احتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.

وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء تارقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".

من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى التزام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

كما أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر أيلول 2025 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.

 

في ما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3x15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.

تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:

ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.

رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره...

التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.

رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.

وتهيب الوزارة بالمعنيين في حماية المستهلك وبخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.

إشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb

أخبار لبنان

الطاقة

أصدرت

تسعيرة

المولدات

الخاصة

أيلول

LBCI التالي
عدوان: الأولوية الدائمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها...
عون وسلام بحثا في نتائج لقاءات نيويورك ومعالجة أحداث الروشة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-07-29

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-18

تسعيرات عشوائية لاستهلاك المولدات ولكن "صاحب المولد صديقنا"

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-14

تعميم من الحكومة لضبط عمل المولدات الخاصة ومنح مهلة 45 يوماً لتسوية الأوضاع

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-13

مهلة 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم والتقيد بالتسعيرة الرسمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:17

الصادق: انسحبنا رفضًا لتغييب مناقشة قانون انتخاب غير المقيمين وتحييد مجلس النواب عن قرارات مصيرية

LBCI
أخبار لبنان
05:13

عدوان: الأولوية الدائمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها...

LBCI
أخبار لبنان
04:24

عون وسلام بحثا في نتائج لقاءات نيويورك ومعالجة أحداث الروشة

LBCI
أخبار لبنان
04:23

كركي تابع مع يارد أوضاع المستشفيات الخاصة والعلاقة مع الضمان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:46

البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
منوعات
2025-09-01

جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الضخم في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:18

البيت الأبيض: بمجرد إطلاق جميع الرهائن ستفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا عليهم المؤبد إضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول 2023

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:42

هل سيطير نصاب جلسة مجلس النواب اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
03:32

مهلة وزارة الاقتصاد انتهت... ومحاضر ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات

LBCI
أخبار لبنان
03:25

بعد قرار الهيئة الاتهامية... رولان الخوري الى الحرية اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:19

طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟

LBCI
أخبار دولية
14:46

البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:59

تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تفاصيل كفالة سلامة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
02:46

بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك

LBCI
أخبار لبنان
07:04

سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان

LBCI
أخبار دولية
16:55

بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام

LBCI
أخبار دولية
14:46

البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
خبر عاجل
02:02

خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض

LBCI
خبر عاجل
06:14

انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة

LBCI
آخر الأخبار
05:48

النائب علي فياض: قلت لوزير الداخلية إنني سأطلب فيزا للسفر الى الولايات المتحدة لألتقي بالقواعد الإنتخابية في ديترويت وميشيغان حيث الإنتشار الشيعي واسع واذا لم يعطوني فهذه مدعاة للطعن في القانون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More