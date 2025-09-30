الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
أخبار لبنان
2025-09-30 | 04:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان لمكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر أيلول هو التالي:
30.267 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
• للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:
• قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية 30.267 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
• قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 30.267 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
33.294 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
• للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:
• قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 33.294 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
• قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 33.294 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
• تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر أيلول البالغ 1.400.283. ل.ل. وذلك بعد احتساب مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد. وهي تأخذ بعين الاعتبار في احتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء تارقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".
من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى التزام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر أيلول 2025 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
في ما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3x15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره...
التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وتهيب الوزارة بالمعنيين في حماية المستهلك وبخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
إشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb
أخبار لبنان
الطاقة
أصدرت
تسعيرة
المولدات
الخاصة
أيلول
التالي
عدوان: الأولوية الدائمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها...
عون وسلام بحثا في نتائج لقاءات نيويورك ومعالجة أحداث الروشة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-07-29
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز
اقتصاد
2025-07-29
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-18
تسعيرات عشوائية لاستهلاك المولدات ولكن "صاحب المولد صديقنا"
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-18
تسعيرات عشوائية لاستهلاك المولدات ولكن "صاحب المولد صديقنا"
0
أخبار لبنان
2025-08-14
تعميم من الحكومة لضبط عمل المولدات الخاصة ومنح مهلة 45 يوماً لتسوية الأوضاع
أخبار لبنان
2025-08-14
تعميم من الحكومة لضبط عمل المولدات الخاصة ومنح مهلة 45 يوماً لتسوية الأوضاع
0
أخبار لبنان
2025-08-13
مهلة 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم والتقيد بالتسعيرة الرسمية
أخبار لبنان
2025-08-13
مهلة 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم والتقيد بالتسعيرة الرسمية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:17
الصادق: انسحبنا رفضًا لتغييب مناقشة قانون انتخاب غير المقيمين وتحييد مجلس النواب عن قرارات مصيرية
أخبار لبنان
05:17
الصادق: انسحبنا رفضًا لتغييب مناقشة قانون انتخاب غير المقيمين وتحييد مجلس النواب عن قرارات مصيرية
0
أخبار لبنان
05:13
عدوان: الأولوية الدائمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها...
أخبار لبنان
05:13
عدوان: الأولوية الدائمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها...
0
أخبار لبنان
04:24
عون وسلام بحثا في نتائج لقاءات نيويورك ومعالجة أحداث الروشة
أخبار لبنان
04:24
عون وسلام بحثا في نتائج لقاءات نيويورك ومعالجة أحداث الروشة
0
أخبار لبنان
04:23
كركي تابع مع يارد أوضاع المستشفيات الخاصة والعلاقة مع الضمان
أخبار لبنان
04:23
كركي تابع مع يارد أوضاع المستشفيات الخاصة والعلاقة مع الضمان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:46
البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
أخبار دولية
14:46
البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
0
منوعات
2025-09-01
جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الضخم في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)
منوعات
2025-09-01
جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الضخم في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)
0
خبر عاجل
14:18
البيت الأبيض: بمجرد إطلاق جميع الرهائن ستفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا عليهم المؤبد إضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول 2023
خبر عاجل
14:18
البيت الأبيض: بمجرد إطلاق جميع الرهائن ستفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا عليهم المؤبد إضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول 2023
0
أخبار لبنان
2025-09-18
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
أخبار لبنان
2025-09-18
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:42
هل سيطير نصاب جلسة مجلس النواب اليوم؟
أخبار لبنان
03:42
هل سيطير نصاب جلسة مجلس النواب اليوم؟
0
أخبار لبنان
03:32
مهلة وزارة الاقتصاد انتهت... ومحاضر ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات
أخبار لبنان
03:32
مهلة وزارة الاقتصاد انتهت... ومحاضر ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات
0
أخبار لبنان
03:25
بعد قرار الهيئة الاتهامية... رولان الخوري الى الحرية اليوم
أخبار لبنان
03:25
بعد قرار الهيئة الاتهامية... رولان الخوري الى الحرية اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
16:19
طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟
تقارير نشرة الاخبار
16:19
طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟
0
أخبار دولية
14:46
البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
أخبار دولية
14:46
البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
0
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل كفالة سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل كفالة سلامة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
02:46
بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك
أخبار لبنان
02:46
بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك
3
أخبار لبنان
07:04
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
أخبار لبنان
07:04
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
4
أخبار دولية
16:55
بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام
أخبار دولية
16:55
بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام
5
أخبار دولية
14:46
البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
أخبار دولية
14:46
البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
6
خبر عاجل
02:02
خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض
خبر عاجل
02:02
خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض
7
خبر عاجل
06:14
انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة
خبر عاجل
06:14
انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة
8
آخر الأخبار
05:48
النائب علي فياض: قلت لوزير الداخلية إنني سأطلب فيزا للسفر الى الولايات المتحدة لألتقي بالقواعد الإنتخابية في ديترويت وميشيغان حيث الإنتشار الشيعي واسع واذا لم يعطوني فهذه مدعاة للطعن في القانون
آخر الأخبار
05:48
النائب علي فياض: قلت لوزير الداخلية إنني سأطلب فيزا للسفر الى الولايات المتحدة لألتقي بالقواعد الإنتخابية في ديترويت وميشيغان حيث الإنتشار الشيعي واسع واذا لم يعطوني فهذه مدعاة للطعن في القانون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More