النقابة اللبنانية للدواجن ترفع الصوت: مصانع مصنعات الدجاج في خطر وجوديّ

ناشدت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس المسؤولين بضرورة إتخاذ الخطوات المناسبة لحماية مصنعات الدجاج المهددة بخطر وجودي، وذلك بعد منع إدخالها إلى الاسواق العربية بمقابل السماح للمنتجات العربية المماثلة بالدخول الى لبنان من دون رسوم جمركية.



وقال بطرس: "إن معظم الدول العربية، تمنع إدخال الدجاج المُصَنَّع اللبناني الى أسواقها لحماية منتجاتها المماثلة. ومؤخراً أصدرت دولة العراق الشقيقة قراراً بالمنع بعدما كنا نصدر هذه المنتجات الى سوقها".



واستغرب إعفاء منتجات الدجاج من دول عربية من الرسوم الجمركية في لبنان على الرغم من أن الدجاج المستخدم في هذه الصناعة ليس من الإنتاج المحلي لهذه الدول العربية.



وطالب الجهات المعنية في الدولة بمعاملة الدول العربية بالمثل، وبالتالي إعادة تفعيل إجازات الإستيراد لهذه المنتجات وبشكل سريع، ريثما يتم وضع رسومٍ جمركية عليها، حمايةً لهذه الصناعة الناشئة في لبنان، التي باتت لا تستطيع المنافسة في سوقها الداخلية.