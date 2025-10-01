الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية على التحضيرات للانتخابات: لضرورة إجرائها في موعدها خلال أيار المقبل

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الداخلية أحمد الحجار، على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكداً "ضرورة إجرائها في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل".كما عرض الرئيس عون مع السفير الروسي في لبنان، Alexander Rudakov الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية، وأبلغه أن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، سيمثّل لبنان في القمة العربية-الروسية الأولى، التي ستُعقد في موسكو منتصف الشهر الحالي.