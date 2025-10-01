الأخبار
سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم
أخبار لبنان
2025-10-01 | 05:32
سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وفي كلمته في الندوة التي نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي ألقتها بالنيابة عنه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد:
"أمام النقاشات التي ترافق اليوم ملف الإصلاح الانتخابي، أجد لزاماً عليّ أن أؤكد على ثوابت الحكومة وثوابت الشخصية في هذا الإطار:
1. الالتزام الجازم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، دون أي تأجيل أو تعطيل.
2. ضمان حق جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، في الاقتراع العادل والشفاف ضمن دوائرهم.
3. تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرية، ولا سيما لأهلنا في الجنوب، حيث لا يمكن أن يُعاقَب من فقدوا منازلهم وقراهم بحرمانهم من حق الاقتراع.
4. تكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقل عن 30% لكلا الجنسين في اللوائح، ضماناً لتمثيل أكثر عدلاً لجميع مكونات المجتمع.
5. تشجيع النساء ودعمهن للانخراط في العملية الانتخابية بجميع مستوياتها: إشرافاً، وتنظيماً، وانتخاباً، وترشيحاً".
أخبار لبنان
أخبار لبنان
2025-09-19
وزير العدل إستقبل السفيرة جونسون ووفد من الإغتراب اللبناني دعا لضمان حق إقتراع غير المقيمين
أخبار لبنان
2025-09-19
وزير العدل إستقبل السفيرة جونسون ووفد من الإغتراب اللبناني دعا لضمان حق إقتراع غير المقيمين
0
أخبار لبنان
2025-08-21
19 مجموعة اغترابيّة تلتقي وزير الخارجية: نرفض حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد
أخبار لبنان
2025-08-21
19 مجموعة اغترابيّة تلتقي وزير الخارجية: نرفض حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد
0
أخبار لبنان
2025-07-23
عيسى الخوري:"يحقّ لـ 35% من المسجّلين في سجلات النفوس وغير المقيمين في لبنان أن يشاركوا في انتخاب أكثر من ست نواب"
أخبار لبنان
2025-07-23
عيسى الخوري:"يحقّ لـ 35% من المسجّلين في سجلات النفوس وغير المقيمين في لبنان أن يشاركوا في انتخاب أكثر من ست نواب"
0
أخبار لبنان
2025-09-30
الصادق: انسحبنا رفضًا لتغييب مناقشة قانون انتخاب غير المقيمين وتحييد مجلس النواب عن قرارات مصيرية
أخبار لبنان
2025-09-30
الصادق: انسحبنا رفضًا لتغييب مناقشة قانون انتخاب غير المقيمين وتحييد مجلس النواب عن قرارات مصيرية
0
أخبار لبنان
08:06
مروان حمادة : أول أكتوبر يوم موت أرادوه لي أتمنى ان يكون يوم حياة للجميع
أخبار لبنان
08:06
مروان حمادة : أول أكتوبر يوم موت أرادوه لي أتمنى ان يكون يوم حياة للجميع
0
أخبار لبنان
08:01
لقاءات نيابية وروحية وديبلوماسية في السرايا
أخبار لبنان
08:01
لقاءات نيابية وروحية وديبلوماسية في السرايا
0
أمن وقضاء
07:43
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
أمن وقضاء
07:43
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
07:42
وفد سوري مفاوض في لبنان... ومتري يوضح طبيعة المحادثات للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:42
وفد سوري مفاوض في لبنان... ومتري يوضح طبيعة المحادثات للـLBCI
0
منوعات
09:58
بريجيت باردو تصدر كتابا خطت سطوره بيدها
منوعات
09:58
بريجيت باردو تصدر كتابا خطت سطوره بيدها
0
علوم وتكنولوجيا
2025-09-18
عمرها 12 مليون سنة... العثور على حفرية لخنزير بحر في البيرو (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2025-09-18
عمرها 12 مليون سنة... العثور على حفرية لخنزير بحر في البيرو (فيديو)
0
أمن وقضاء
07:25
حاولا سرقة درّاجتين آليتين في منطقتين مختلفتين.. ومفرزة استقصاء بيروت منعتهما
أمن وقضاء
07:25
حاولا سرقة درّاجتين آليتين في منطقتين مختلفتين.. ومفرزة استقصاء بيروت منعتهما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
رولان خوري من امن الدولة الى سهيلة فالكازينو...الجناية ممنوعة عنه
تقارير نشرة الاخبار
13:35
رولان خوري من امن الدولة الى سهيلة فالكازينو...الجناية ممنوعة عنه
0
تقارير نشرة الاخبار
07:42
وفد سوري مفاوض في لبنان... ومتري يوضح طبيعة المحادثات للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:42
وفد سوري مفاوض في لبنان... ومتري يوضح طبيعة المحادثات للـLBCI
0
أخبار لبنان
07:15
عز الدين: لن نسمح لهذا البلد بأن يكون محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية
أخبار لبنان
07:15
عز الدين: لن نسمح لهذا البلد بأن يكون محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية
0
أخبار لبنان
07:11
وزير العمل: مراسيم جديدة ستصدر قريباً لتصويب أوضاع العمالة الأجنبية
أخبار لبنان
07:11
وزير العمل: مراسيم جديدة ستصدر قريباً لتصويب أوضاع العمالة الأجنبية
0
أخبار دولية
00:27
ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل سيشكّل "إهانة" للولايات المتحدة
أخبار دولية
00:27
ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل سيشكّل "إهانة" للولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
1
أخبار لبنان
08:35
بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية
أخبار لبنان
08:35
بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية
2
أمن وقضاء
07:43
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
أمن وقضاء
07:43
النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق
3
أخبار لبنان
05:32
سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم
أخبار لبنان
05:32
سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم
4
اسرار
23:29
أسرار الصحف 1-10-2025
اسرار
23:29
أسرار الصحف 1-10-2025
5
أخبار دولية
13:39
ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا
أخبار دولية
13:39
ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا
6
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
7
آخر الأخبار
04:33
انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري
آخر الأخبار
04:33
انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري
8
أخبار دولية
14:32
رئيسة وزراء إيطاليا تدعو أسطول الصمود الدولي إلى التوقف فورًا
أخبار دولية
14:32
رئيسة وزراء إيطاليا تدعو أسطول الصمود الدولي إلى التوقف فورًا
