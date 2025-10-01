الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم

أخبار لبنان
2025-10-01 | 05:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وفي كلمته في الندوة التي نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي ألقتها بالنيابة عنه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد:

"أمام النقاشات التي ترافق اليوم ملف الإصلاح الانتخابي، أجد لزاماً عليّ أن أؤكد على ثوابت الحكومة وثوابت الشخصية في هذا الإطار:

1. الالتزام الجازم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، دون أي تأجيل أو تعطيل.
2. ضمان حق جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، في الاقتراع العادل والشفاف ضمن دوائرهم.
3. تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرية، ولا سيما لأهلنا في الجنوب، حيث لا يمكن أن يُعاقَب من فقدوا منازلهم وقراهم بحرمانهم من حق الاقتراع.
4. تكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقل عن 30% لكلا الجنسين في اللوائح، ضماناً لتمثيل أكثر عدلاً لجميع مكونات المجتمع.
5. تشجيع النساء ودعمهن للانخراط في العملية الانتخابية بجميع مستوياتها: إشرافاً، وتنظيماً، وانتخاباً، وترشيحاً".

أخبار لبنان

الالتزام

بإجراء

الانتخابات

موعدها

وضمان

اللبنانيين

المقيمين

المقيمين

الاقتراع

دوائرهم

LBCI التالي
البركس زار المحافظ خضر وهذا ما جرى بحثه
رجي تسلّم أوراق اعتماد السفير الإماراتي وودّع سفير سري لانكا: ترحيب بعودة التمثيل الديبلوماسي الإماراتي الى لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-19

وزير العدل إستقبل السفيرة جونسون ووفد من الإغتراب اللبناني دعا لضمان حق إقتراع غير المقيمين

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-21

19 مجموعة اغترابيّة تلتقي وزير الخارجية: نرفض حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-23

عيسى الخوري:"يحقّ لـ 35% من المسجّلين في سجلات النفوس وغير المقيمين في لبنان أن يشاركوا في انتخاب أكثر من ست نواب"

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-30

الصادق: انسحبنا رفضًا لتغييب مناقشة قانون انتخاب غير المقيمين وتحييد مجلس النواب عن قرارات مصيرية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:06

مروان حمادة : أول أكتوبر يوم موت أرادوه لي أتمنى ان يكون يوم حياة للجميع

LBCI
أخبار لبنان
08:01

لقاءات نيابية وروحية وديبلوماسية في السرايا

LBCI
أمن وقضاء
07:43

النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:42

وفد سوري مفاوض في لبنان... ومتري يوضح طبيعة المحادثات للـLBCI

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:58

بريجيت باردو تصدر كتابا خطت سطوره بيدها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-09-18

عمرها 12 مليون سنة... العثور على حفرية لخنزير بحر في البيرو (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:25

حاولا سرقة درّاجتين آليتين في منطقتين مختلفتين.. ومفرزة استقصاء بيروت منعتهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

رولان خوري من امن الدولة الى سهيلة فالكازينو...الجناية ممنوعة عنه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:42

وفد سوري مفاوض في لبنان... ومتري يوضح طبيعة المحادثات للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
07:15

عز الدين: لن نسمح لهذا البلد بأن يكون محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
07:11

وزير العمل: مراسيم جديدة ستصدر قريباً لتصويب أوضاع العمالة الأجنبية

LBCI
أخبار دولية
00:27

ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل سيشكّل "إهانة" للولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:35

بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية

LBCI
أمن وقضاء
07:43

النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق

LBCI
أخبار لبنان
05:32

سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم

LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 1-10-2025

LBCI
أخبار دولية
13:39

ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه

LBCI
آخر الأخبار
04:33

انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري

LBCI
أخبار دولية
14:32

رئيسة وزراء إيطاليا تدعو أسطول الصمود الدولي إلى التوقف فورًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More