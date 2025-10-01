بحثٌ في سبل تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين وزير الدفاع ووزير الخارجية الأردني

التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في قاعة الاجتماعات في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية وزير الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن حسين عبد الله الصفدي.



وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، إضافةً إلى التحضيرات الجارية للمؤتمر الداعم للجيش اللبناني. كما نقل الوزير الصفدي موقف الملك عبد الله الثاني الداعم بشكل كامل للمؤسسة العسكرية.