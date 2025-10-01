وزير الصحة التقى نظيريه المصري والبحريني في قطر

عقد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين لقاءات في قطر خلال مشاركته في القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية.والتقى ناصر الدين نظيره المصري خالد عبد الغفار وشكره على ما قدمته وزارة الصحة المصرية لوزارة الصحة اللبنانية في الحرب الأخيرة مشيداً بالتضامن الأخوي بين البلدين.وتطرق الاجتماع إلى نظام التأمين الصحي الشامل الذي بدأت مصر بتطبيقه منذ سنوات.ولفت الوزير ناصر الدين إلى رغبة لبنان في الاستفادة من هذه التجربة، حيث تم الاتفاق على استمرار التنسيق على كافة المستويات، بما فيها التقنية، للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.وأبدى ناصر الدين استعداد لبنان لنقل الخبرات اللبنانية في عدة مجالات صحية، بما يؤدي إلى تعزيز صمود النظامين الصحيين.كذلك، التقى الوزير ناصر الدين مع وزيرة الصحة البحرينية جليلة بنت السيد جواد حسن.وأكد الجانبان على ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي لخدمة الأهداف الصحية المشتركة في المنطقة.وتطرق اللقاء بشكل خاص إلى أهمية الرعاية الصحية الأولية كركيزة للأنظمة الصحية، والخبرات المشتركة في تطوير هذا القطاع.كما تم التباحث في مسألة التحول الرقمي في القطاع الصحي، وسبل تبادل الخبرات لتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.