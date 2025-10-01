الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الصحة التقى نظيريه المصري والبحريني في قطر

أخبار لبنان
2025-10-01 | 10:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الصحة التقى نظيريه المصري والبحريني في قطر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الصحة التقى نظيريه المصري والبحريني في قطر

عقد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين لقاءات في قطر خلال مشاركته في القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية.

والتقى ناصر الدين نظيره المصري خالد عبد الغفار وشكره على ما قدمته وزارة الصحة المصرية لوزارة الصحة اللبنانية في الحرب الأخيرة مشيداً بالتضامن الأخوي بين البلدين.

وتطرق الاجتماع إلى نظام التأمين الصحي الشامل الذي بدأت مصر بتطبيقه منذ سنوات. 

ولفت الوزير ناصر الدين إلى رغبة لبنان في الاستفادة من هذه التجربة، حيث تم الاتفاق على استمرار التنسيق على كافة المستويات، بما فيها التقنية، للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.

وأبدى ناصر الدين استعداد لبنان لنقل الخبرات اللبنانية في عدة مجالات صحية، بما يؤدي إلى تعزيز صمود النظامين الصحيين.

كذلك، التقى الوزير ناصر الدين مع وزيرة الصحة البحرينية جليلة بنت السيد جواد حسن. 

وأكد الجانبان على ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي لخدمة الأهداف الصحية المشتركة في المنطقة.

وتطرق اللقاء بشكل خاص إلى أهمية الرعاية الصحية الأولية كركيزة للأنظمة الصحية، والخبرات المشتركة في تطوير هذا القطاع. 

كما تم التباحث في مسألة التحول الرقمي في القطاع الصحي، وسبل تبادل الخبرات لتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الصحة

التقى

نظيريه

المصري

والبحريني

LBCI التالي
أسرار الصحف 1-10-2025
وزير الدفاع الوطني يصل على رأس وفد إلى المملكة العربية السعودية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-07-23

ملك البحرين إلتقى الرئيس عون: نُعلن بكل اعتزاز قرارنا بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت

LBCI
أخبار دولية
2025-08-12

وزير الخارجية المصري: القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة لإحياء هدنة الستين يوما في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-12

وزير الخارجية المصري: القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة لإحياء هدنة الستين يوما في غزة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-25

رجي إلتقى نظراءه من أرمينيا وإيرلندا وقبرص على هامش الجمعية العامة وتأكيد دعم لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:46

سلام عرض مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية

LBCI
أمن وقضاء
11:41

سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما

LBCI
أخبار لبنان
11:29

المطارنة الموارنة يؤكدون ضرورة الالتزام بالعمل التشريعي وإجراء الانتخابات في موعدها

LBCI
أخبار لبنان
11:17

شهيب بعد لقائه الرئيس عون: التعاطي العقلاني والحكيم الطريق الأقصر لضمان الإستقرار وسلامة البلد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:10

اكتشاف جديد يثير دهشة العلماء... مؤشرات جديدة تدعم امكانية وجود حياة على أحد أقمار زحل!

LBCI
أخبار لبنان
06:29

جعجع استنكر توقيف الامن العام للشيخ يزبك: لتحقيق فوري لوقف "الممارسات البوليسية"

LBCI
صحف اليوم
2025-09-28

بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان

LBCI
أخبار لبنان
11:17

شهيب بعد لقائه الرئيس عون: التعاطي العقلاني والحكيم الطريق الأقصر لضمان الإستقرار وسلامة البلد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:42

وفد سوري مفاوض في لبنان... ومتري يوضح طبيعة المحادثات للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
07:15

عز الدين: لن نسمح لهذا البلد بأن يكون محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
07:11

وزير العمل: مراسيم جديدة ستصدر قريباً لتصويب أوضاع العمالة الأجنبية

LBCI
أخبار دولية
00:27

ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل سيشكّل "إهانة" للولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:43

النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق

LBCI
أخبار لبنان
05:32

سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم

LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 1-10-2025

LBCI
أخبار دولية
13:39

ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا

LBCI
أمن وقضاء
11:41

سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه

LBCI
آخر الأخبار
04:33

انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري

LBCI
موضة وجمال
09:56

سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More