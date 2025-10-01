منسى إلتقى وزير خارجية البحرين في العلا وعرض معه سبل تعزيز التعاون

التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.



وخلال اللقاء، تم البحث في تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان ومملكة البحرين وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية.



كما تم التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد أهمية التنسيق المستمر لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.