متري: نعمل على معالجة موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية

اطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري على حصيلة الاجتماعات اللبنانية-السورية التي انعقدت، مشيراً الى دور هذه المحادثات في توطيد الثقة في العلاقات بين لبنان وسوريا.



وأكد متري عمل الطرفين على معالجة القضايا العالقة، وأبرزها موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.



وأوضح أن البحث سيتواصل مع الجانب السوري في هذا الشأن، إضافة إلى التعاون لكشف حقيقة إمكان وجود لبنانيين في السجون السورية.



وطلب متري من الرئيس عون توجيهاته بشأن تمثيله في القمة العربية-الروسية الأولى، التي ستُعقد في موسكو منتصف الشهر الحالي.



وتطرقا إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، حيث من المتوقع أن تدلي خلالها قيادة الجيش حول التقرير الشهري المتعلق بحصرية السلاح.