مكيّه ترأس اجتماعاً تحضيرياً لانعقاد اللجنة العليا المشتركة اللبنانية - المصرية في القاهرة

ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّه اجتماعًا تنسيقيًا خُصّص لمتابعة التحضيرات لانعقاد اجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – المصرية، المقرر عقده في أوائل تشرين الثاني المقبل في القاهرة وتنسيق العمل تمهيداً لانجاز الملفات المطلوبة قبيل انعقاد اللجنة المشتركة.



وحضر الاجتماع ممثّلون عن مختلف الوزارات والإدارات المختصّة اضافة الى نائب رئيس البعثة المصرية في لبنان محمود حمدي.