وزيرة التربية تسلّمت مطالب رابطة الثانويّ: جهود حثيثة في مجلس الوزراء لتحسين رواتب القطاع العام

تسلمت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي من الهيئة الإدارية المنتخبة حديثا لرابطة أساتذة التعليم الثانويّ الرسميّ مذكرة بالمطالب والتطلعات.



وأبرز ما جاء فيها العمل على إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومضاعفة الرواتب 25 ضعفًا ودمج كل الملحقات في صلب الراتب وتعديل بدل النقل وتوحيد تسميات المتعاقدين والعمل على انتظام المباريات في مجلس الخدمة المدنية وإدخال الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية إلى الملاك والإسراع في إصدار المناهج التربوية.



وطالبوا بحل مشكلة مدة حصة التدريس للعام الدراسيّ الحاليّ.



وعبّرت كرامي عن وقوفها إلى جانب المطالب المحقة، مؤكدة السير إلى جانب الأساتذة في سعيهم إلى تحقيقها.



وأشارت إلى وجود جهود حثيثة في مجلس الوزراء لتحسين رواتب القطاع العام، لافتة إلى إمكان إعادة النظر في مدة حصة التدريس لهذا العام بناء على التجريب.



واتُفق على أن تقوم الرابطة باستبيان مع مديري الثانويات والمدارس الرسمية، كتجارب حول إمكان تنفيذ هذا الإجراء، الذي يهدف أساسًا إلى زيادة الوقت المخصص للتعلم في المدرسة، للتعويض عن الفاقد التعليميّ، الذي يعاني منه معظم التلاميذ خصوصًا في المدارس الرسمية.