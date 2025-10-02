الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كتلة الوفاء للمقاومة بحثت في قضايا عديدة: ضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها من دون أيّ تأجيلٍ

أخبار لبنان
2025-10-02 | 11:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كتلة الوفاء للمقاومة بحثت في قضايا عديدة: ضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها من دون أيّ تأجيلٍ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كتلة الوفاء للمقاومة بحثت في قضايا عديدة: ضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها من دون أيّ تأجيلٍ

بحثت كتلة الوفاء للمقاومة في قضايا وشؤون سياسيّة ونيابيّة عديدة تتصل بلبنان وفلسطين والمنطقة.

ولفتت الكتلة، خلال انعقاد جلستها الدورية، إلى أنّ "التهديدات العدوانيّة والتعزيزات الأميركيّة إلى المنطقة تتصاعد على وقع قرع ‏طبول الحرب ضد الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران".

واعتبرت أنّ "الهدف المعلن واحد وهو تدمير محور المقاومة برمّته لما ‏يشكله من عائقٍ إستراتيجيّ يعطِّل مشاريع الغرب الإستكباريّة الهادفة إلى إعادة رسم خريطة المنطقة وإعادة ‏تشكيلها من جديد".

وقالت إنَّ كل هذه الحملات لن تَفُتَّ في عضد محور المقاومين وأمَّتهم ‏الصامدة الصابرة الثابتة من فلسطين إلى اليمن، مضيفة أنّهم سيردُّون عليها بالمزيد من الثبات والصلابة والتمسُّك بخياراتهم ‏المحِقَّة التي تحفظ لشعوب الأمَّة كرامتها وحقوقها، وستنتهي هذه الحملة إلى فشلٍ كما مثيلاتها سابقًا من دون أن ‏تُحقِّقَ مردودها‎.‎

واعتبرت الاعتداءات الإسرائيلية المستمرَّة على الأراضي اللبنانية، وجرائم القتل ضد المدنيين، استباحة للسيادة ‏واعتداء على الكرامة الوطنيّة، وضرب لهيبة الدولة وتهديد لكيانها.

ودعت سلطات الدولة ‏ومؤسساتها "إلى حفظ سيادة الوطن، واستعادة الهيبة المختطفة صهيونيًا في البرّ والبحر والجوّ".

أمّا في الشأن الانتخابيّ، فنبّهت الكتلة إلى "خطورة المحاولات الدؤوبة لتجاوز القانون الانتخابيّ النافذ، بذريعة حاجته ‏إلى تعديلات تشريعيّة إضافيّة، فيما الخلفيّة الحقيقيّة هي الاستفادة القصوى من الخلل الجوهريّ، الذي ينطوي عليه ‏انتخاب المغتربين من ناحية انتفاء تكافوء الفرص بين المرشَّحين وغياب الضمانات التي تحفظ للمقترعين ممارسة ‏خياراتهم بحريّةٍ".

ورأت أنّ تلك "المحاولات تدفع إلى تعميم المشكلة وتعميقها بحيث تطاول الـ ١٢٨ مقعدًا، ‏التي يتشكل منها المجلس النيابيّ بغية الوصول إلى تغيير جذري للتوازنات النيابيّة، الأمر الذي يثير مخاوف جديّة ‏حول نيّة أصحاب تلك المحاولات من حشر الانتخابات النيابيّة المقبلة أمام خيارين خطيرين، وهما: أمَّا انتخاب ‏المغتربين لمئةٍ وثمانٍ وعشرين نائباً أو تأجيل الانتخابات وعدم إجرائها في موعدها المقرَّر".

وأكّدت موقفها النهائيّ في ضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها من دون أيّ تأجيلٍ وفق ‏القانون النافذ، فإنَّها تدعو الحكومة إلى إصدار المراسيم التطبيقيّة اللازمة التي تُحَدِّد دقائق تطبيق القانون، وأن ‏تُباشر فعليّاً ودون تلكؤ باتخاذ الإجراءات العمليّة المطلوبة لأجل ذلك‎.‎

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الوفاء

للمقاومة

قضايا

عديدة:

ضرورة

إجراء

الانتخابات

النيابيّة

موعدها

تأجيلٍ

LBCI التالي
قانون الانتخابات: انسداد محكم في الأفق السياسي بين برّي والكتل النيابية الأخرى (الأنباء الالكترونية)
أسرار الصحف 2-10-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

جعجع استقبل السفير الفرنسي: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأخير أو تأجيل

LBCI
خبر عاجل
2025-09-29

سامي الجميل من مجلس النواب: الخوف اليوم من الذهاب الى تأجيل الانتخابات النيابية أو الى اجراء الإنتخابات من دون اعطاء حق التصويت للمغتربين لا للـ6 النواب ولا الـ128

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-22

رعد استقبل مستشار رئيس الجمهورية في مكتب كتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية ‏الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
2025-09-05

وزير الإعلام: الرئيس عون شدد على أهمية إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 2-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
12:45

لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملف ستارلينك وتأثيره على قطاع الاتصالات

LBCI
أخبار لبنان
12:41

قائد الجيش استقبل النائب محمد رعد وبحث معه الأوضاع العامة

LBCI
أخبار لبنان
12:01

سفير المملكة في لقاء حواريّ بضيافة النائب مخزومي: نواصل دعمنا للشرعية اللبنانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-09-30

الجيش: تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-30

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-21

الجزيرة: مسيرات استطلاع تحلق فوق سفن تابعة لأسطول الصمود العالميّ لكسر الحصار عن غزة في البحر المتوسط

LBCI
أخبار دولية
07:55

تنديد بالهجوم الذي وقع قرب كنيس يهوديّ في مانشستر... السفارة الإسرائيلية: شنيع ومحزن للغاية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:18

الجيش الإسرائيلي يعترض عدداً من قوارب أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:15

المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين تنطلق...

LBCI
أخبار لبنان
08:08

بو صعب: تعليق إجتماعات اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اقتراحات قوانين لأسبوعين

LBCI
أخبار دولية
06:03

ماكرون يدعو الأوروبيين إلى "زيادة الضغط" على الأسطول الشبح الروسي

LBCI
أخبار دولية
05:42

زيلينسكي: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي "في أي مكان في أوروبا"

LBCI
أخبار لبنان
04:20

متري: نعمل على معالجة موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
03:22

مرحلة جديدة من خطة عودة النازحين المنظمة تدخل حيّز التنفيذ اليوم...

LBCI
أخبار لبنان
02:59

"صوتك بيصنع فرق"… "الخارجية" تدعو الانتشار اللبناني للتسجيل للمشاركة بالانتخابات

LBCI
أخبار دولية
13:58

وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 2-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات

LBCI
خبر عاجل
01:10

استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:58

الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا

LBCI
أخبار لبنان
11:54

الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح

LBCI
خبر عاجل
02:03

الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة

LBCI
أخبار لبنان
15:05

الجيش اللبناني يوقف "بيك آب" في وادي خالد… وإطلاق نار في الهواء لتفريق الأهالي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More