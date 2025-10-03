وزير الصحة أطلق الدليل الغذائي للنساء الحوامل والمرضعات

أطلق وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين الدليل الغذائي للنساء الحوامل والمرضعات الذي أعدته الوزارة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع نقابة اختصاصيي التغذية وقطاع التغذية في لبنان.



وجاء ذلك في لقاء حضرته ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان اندنديتا فيليبوز Anandita Philipose ونقيبة اختصاصيي التغذية الدكتورة نهلا حولا ونقيبة القابلات القانونيات الدكتورة ريما شعيتو ورئيسة دائرة صحة الأم والطفل في وزارة الصحة العامة باميلا زغيب وحشد من المعنيين.



وأكد الوزير ناصر الدين أن وزارة الصحة العامة حرصت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ونقابة اختصاصيي التغذية وقطاع التغذية على تطوير الدليل الغذائي للنساء الحوامل والمرضعات كمرجع وطني موحّد يوجّه العاملين الصحيين ويزوّد النساء بالممارسات الغذائية خلال الحمل والرضاعة.



ولفت إلى أن "مسح "LIMA" الأخير أبرز واقعا مقلقا يظهر أن أكثر من ثلث النساء الحوامل في لبنان يعانين من فقر الدم وأكثر من نصفهنّ لا يحصلن على المكملات الأساسية كالحديد وحمض الفوليك في الوقت المناسب.



وأوضح أن هذه المعطيات تعكس تحديات خطرة تهدد صحة الأمهات وأطفالهن وتؤكد الحاجة الماسة إلى تدخلات وطنية موجهة ومبنية على الأدلة.



وقال وزير الصحة العامة: "إن إطلاق الدليل خطوة عملية في مواجهة هذه التحديات لأنه لا يقتصر على توصيات علمية فحسب بل يهدف إلى توحيد الرسائل الصحية وضمان وصول المعلومات إلى كل امرأة حامل أو مرضعة أينما كانت وبغض النظر عن ظروفها الاجتماعية والاقتصادية".



ولفت إلى أن الدليل يتماشى كذلك مع التزامات لبنان الدولية ضمن خطة التنمية المستدامة ويعكس الإيمان بأن الإستثمار في صحة النساء اليوم هو استثمار في مستقبل الأطفال وغد الوطن.



وأكد أن الوزارة تصرّ على تطبيق الدليل واستكمال الخطوات التي تشكل مدماكا متكاملا للمحافظة على صحة الأم، ولذلك ثمة اهتمام خاص بدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية وتعزيز صحة الأمهات بمعدات التصوير الشعاعي في الفترة المقبلة.

من جهتها، أشارت السيدة زغيب إلى أن الدليل يهدف إلى الحد من المخاطر الصحية للأم والجنين ودعم النموّ السليم للطفل وتعزيز التوعية وتمكين النساء من اتّباع أنماط غذائية صحيحة ومستدامة وتقديم حلول عملية من خلال أطعمة محلية متاحة وميسورة الكلفة.



بعدها قدمت منسقة برنامج الصحة الإنجابية في صندوق الأمم المتحدة للسكان جهينة دواليبي عرضًا تقنيًا شرح ما يتضمنه الدليل لجهة التركيز على خيارات متاحة في السوق اللبناني بأسعار معقولة. وأوضحت أن "14 مركز رعاية صحية أولية خضع لتدريبات لتحقيق انتشار الدليل وتطبيقه". وقالت: "إن هذه التدريبات ستستمر في المراكز الأخرى المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية".



وكانت كلمة لفيليبوز أكدت فيها أن "الدليل يأتي لتغطية فجوة مهمة تتمثل بعدم حصول الغالبية الساحقة للأمهات الحوامل في لبنان على الفيتامينات والمعادن المناسبة لهنّ". وقالت: "إنه يمكن استخدام الدليل من قبل مقدمي الرعاية الصحية لنشرة المعلومات الموجودة فيه وتعزيز التوعية في المجتمع وتمكين الأم بحيث تستطيع أن تحافظ على صحتها وصحة عائلتها".