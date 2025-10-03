الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس إتحاد نقابات الأفران طالب الحكومة بسلفة عاجلة لبناء إهراءات للقمح والحبوب
أخبار لبنان
2025-10-03 | 13:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رئيس إتحاد نقابات الأفران طالب الحكومة بسلفة عاجلة لبناء إهراءات للقمح والحبوب
طالب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور، في بيان، "الحكومة بإقرار سلفة مالية عاجلة تُخصص لبناء إهراءات استراتيجية لتخزين القمح والحبوب في كل من بيروت وطرابلس وصيدا، بما يتيح للبنان تأمين مخزون استراتيجي يكفي لمدة لا تقل عن سنة كاملة".
وأشار إلى أنّ "هذا المطلب يأتي في ظل الظروف الأمنية والعسكرية والسياسية المعقدة التي يشهدها العالم، ولا سيما الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أبرز المصدّرين العالميين للقمح والحبوب". وحذّر من أن "التهاون في هذا الملف يشكّل جريمة بحق لبنان وشعبه، إذ إنّ وقوع أي أزمة مفاجئة سيجعل من الصعب إيجاد حلول سريعة وفعّالة:,
وأكد أنّ "وجود إهراءات استراتيجية سيسهم مباشرةً في استقرار أسعار القمح والطحين والخبز، تعزيز قدرة لبنان على مواجهة تقلبات الأسعار الناتجة عن الظروف المناخية والطقس، إتاحة شراء كميات كبيرة من الحبوب عندما تكون الأسعار العالمية منخفضة، وتخزينها لتأمين حاجات السوق المحلي".
وأضاف: "إنّ هذا المطلب ليس جديداً، فقد سبق للاتحاد أن رفعه مراراً إلى الحكومات والوزارات المعنية، إلا أنّه لم يجد حتى اليوم التجاوب المطلوب".
وختم :"من يهمّه أمر الناس والشعب لا ينام وبلده بلا إجراءات وقائية. فالمطاحن، بقدراتها الحالية، غير قادرة على تخزين كميات كبيرة من القمح، وهي عاجزة عن مواجهة أي طارئ خارج عن إرادتها، لذلك، فإنّ بناء الإهراءات يُعدّ خطوة وطنية ملحّة لا تحتمل التأجيل".
أخبار لبنان
إتحاد
نقابات
الأفران
الحكومة
بسلفة
عاجلة
لبناء
إهراءات
للقمح
والحبوب
التالي
إنخفاض بأسعار المحروقات...
مياه بيروت وجبل لبنان دعت الى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبل وإمكان التقسيط على 3 دفعات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-10
اتحاد "نقابات المخابز والأفران" حذر من "رسائل ابتزاز" لأفران وصناعات غذائية
أخبار لبنان
2025-09-10
اتحاد "نقابات المخابز والأفران" حذر من "رسائل ابتزاز" لأفران وصناعات غذائية
0
أخبار لبنان
2025-07-29
إتحاد نقابات الأفران والمخابز زار اللواء شقير عارضًا لواقع عمال القطاع
أخبار لبنان
2025-07-29
إتحاد نقابات الأفران والمخابز زار اللواء شقير عارضًا لواقع عمال القطاع
0
أخبار لبنان
2025-07-16
اتحاد نقابات الافران والمخابز دان اطلاق النار على احد افران سرور وثمن سرعة توقيف المعتدي
أخبار لبنان
2025-07-16
اتحاد نقابات الافران والمخابز دان اطلاق النار على احد افران سرور وثمن سرعة توقيف المعتدي
0
أخبار لبنان
2025-07-23
إتحاد نقابات الأفران إستنكر ما جرى في أحد أفران الكورة: تصرف فردي شاذ لن يعكر صورة آلاف العمال الشرفاء
أخبار لبنان
2025-07-23
إتحاد نقابات الأفران إستنكر ما جرى في أحد أفران الكورة: تصرف فردي شاذ لن يعكر صورة آلاف العمال الشرفاء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-07-01
عادة شائعة تسبب تشوهات مرعبة في الوجه بعد حقن الشفاه... والخبراء يحذّرون!
صحة وتغذية
2025-07-01
عادة شائعة تسبب تشوهات مرعبة في الوجه بعد حقن الشفاه... والخبراء يحذّرون!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان
0
خبر عاجل
01:03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
خبر عاجل
01:03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
0
منوعات
2025-09-16
عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)
منوعات
2025-09-16
عثر على كائن غريب داخل نيزك... ينمو عند تعرّضه للضوء وشكله صادم : كائن فضائي أو "أصابع الشيطان"؟ (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
كواليس عمليات الاغتيال الإسرائيلية: من نصرالله إلى قيادات حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:18
كواليس عمليات الاغتيال الإسرائيلية: من نصرالله إلى قيادات حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
سنة على اغتيال السيد صفي الدين... وتغيّر وجه حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:11
سنة على اغتيال السيد صفي الدين... وتغيّر وجه حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الحكومة تناقش الاثنين اول تقرير للجيش عن حصر السلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الحكومة تناقش الاثنين اول تقرير للجيش عن حصر السلاح
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:26
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
أخبار دولية
15:45
"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته
أخبار دولية
15:45
"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته
3
منوعات
10:57
"وصل إلى القمة ثم حصلت الكارثة"... وفاة مؤثر تسلق شهير أثناء بث مباشر
منوعات
10:57
"وصل إلى القمة ثم حصلت الكارثة"... وفاة مؤثر تسلق شهير أثناء بث مباشر
4
أمن وقضاء
08:09
أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء
أمن وقضاء
08:09
أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء
5
خبر عاجل
01:03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
خبر عاجل
01:03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران
6
منوعات
06:00
"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)
منوعات
06:00
"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)
7
أخبار لبنان
06:36
المفتي قبلان حيا موقف الراعي من الجنوب: هيبة الدولة ليست بصخرة الروشة
أخبار لبنان
06:36
المفتي قبلان حيا موقف الراعي من الجنوب: هيبة الدولة ليست بصخرة الروشة
8
خبر عاجل
05:47
المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025
خبر عاجل
05:47
المجلس الدستوري يبطل جزئيا قانون "إصلاح وضع المصارف" رقم 23/2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More